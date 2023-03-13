Об этом 24 Каналу рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа. По ее словам, на 2023 год планировался дефицит бюджета в 38 миллиардов долларов. Однако сейчас правительство готовит новые изменения, где увеличат расходную часть в 537 миллиардов гривен.

К теме У России все меньше денег: нефтегазовые доходы в феврале обвалились почти вдвое, – Bloomberg

Достаточно большая сумма уйдет на оборону. Почти 90% дополнительных расходов – расходы на оборону. Соответственно и дефицит госбюджета увеличится по сравнению с предварительно принятым планом. Он превысит 40 миллиардов долларов,

– отметила Подласа.

Как Украина будет покрывать дефицит бюджета

Как рассказала Подласа, уже договорено, что Украина получит 18 миллиардов макрофинансовой помощи от ЕС и 10 миллиардов долларов от США. Также продолжаются переговоры с МВФ о новой расширенной программе поддержки – в частности, о льготном кредитовании бюджета на сумму до 5 миллиардов долларов.

Остальные средства нужно еще найти. Есть надежды на Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и т.д. Также Украина рассчитывает на правительства Канады, Германии, Великобритании и других стран, которые помогали и в 2022 году.

Какой дефицит бюджета в Украине на 2023 год: смотрите видео

Важно то, что средства от международных партнеров не могут быть использованы на войну. Они тщательно контролируют этот вопрос. А все потребности в обороне Украина покрывает из собственного бюджета.

На войну и оборону тратим только то, что зарабатываем как государство. От налоговой, таможни, приватизации, ОВГЗ и т.д. Больше всего зарабатываем из налоговой, таможни, военных облигаций. На оборону мы тратили более 1 триллиона гривен. Сейчас расходы вырастут еще на 500 миллиардов,

– сообщила Подласа.

Как в Украине изменились цены на продукты