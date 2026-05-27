Украина имеет серьезный дефицит ракет для ПВО и Россия об этом знает, – Игнат

В последнее время Украина все чаще публично говорит о дефиците ракет для систем ПВО. Часть людей считает такую коммуникацию рискованной, ведь, по их мнению, Россия может использовать эту информацию при планировании новых атак.

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV объяснил, почему Киев сознательно озвучивает проблему нехватки ракет и зачем это делается публично.

Почему Украина открыто говорит о дефиците ракет для ПВО?

По его словам, Киев не скрывает проблему, поскольку нуждается в постоянной поддержке западных партнеров для пополнения запасов вооружения.

Мы оказываемся снова, как уже давно говорили, с серьезным дефицитом, его надо пополнять постоянно. Страны, которые владеют этими системами, Украине помогают, но этой помощи мало. Поэтому осуществляется эта коммуникация. Многие говорили: "Зачем вы рассказываете? Россия видит, что у нас нет ракет". Россия прекрасно знает, сколько у нас есть ракет, может не точно по регионам, а по количеству, которую поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо информированы,

– заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что Украина вынуждена вести публичную коммуникацию не только для информирования общества, но и для того, чтобы постоянно напоминать международным партнерам о необходимости в новых поставках ракет.

По словам Игната, пока Киев работает над собственным или совместным производством зенитных управляемых ракет, западная помощь остается критически необходимой. Именно поэтому о недостатке боеприпасов регулярно говорят президент Владимир Зеленский и военно-политическое руководство государства.

Отдельно Игнат обратил внимание на ситуацию после массированных российских ударов, когда системы ПВО требуют быстрого пополнения запасов ракет.

Наши бойцы обращаются, операторы, Герои Украины: помогайте нам, нам нужно после таких массированных ударов восстановить потенциал. Пусть не все ракетами будут забиты пусковые, но по несколько, чтобы было в каждой системе, чтобы мы могли, по крайней мере в приграничье, сдерживать российскую авиацию, чтобы не залетали близко своими КАБами. А внутри страны – защитить наши города, наших людей от угроз баллистики,

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он добавил, что системы Patriot и другие комплексы ПВО уже доказали свою эффективность в защите украинских городов от баллистических атак, однако без регулярного пополнения запасов ракет поддерживать этот уровень защиты становится все сложнее.

Как комментирует ситуацию Зеленский?

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны остается главным в сотрудничестве с международными партнерами.

По его словам, Украина продолжает работать над усилением защиты своих городов на фоне постоянных российских атак. Президент подчеркнул, что партнеры должны и в дальнейшем поддерживать украинские общины и помогать в укреплении устойчивости страны.

Зеленский призвал участников саммита доносить до политических лидеров важность усиления украинской ПВО. Он подчеркнул, что именно системы ПВО сегодня является "приоритетом номер один" в переговорах с союзниками.

По словам Зеленского, украинцы должны чувствовать, что не остались один на один с российской агрессией. Отдельно глава государства подчеркнул, что война в Украине сегодня определяет будущее свободы и безопасности всей Европы.