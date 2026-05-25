Об этом 25 мая в своем обращении рассказал президент Зеленский.

Что сказал глава страны об антибаллистике?

Работаем со всеми нашими партнерами по ПВО для Украины – понятно, что это первый приоритет,

– подчеркнул президент.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что долгое время не было значительного прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства систем антибаллистической обороны.

Поэтому продолжается работа над ускорением развития соответствующих производственных мощностей в Европе, чтобы обеспечить необходимые объемы для собственных нужд континента.

Также Украина продолжит обсуждать с США их возможности поддержки в сфере защиты населения и укрепления обороноспособности, что в перспективе может способствовать помощи и другим странам, которые нуждаются в безопасности.

В то же время президент сообщил, что программа PURL продолжает функционировать, европейские партнеры оказывают финансовую поддержку. При этом именно Штаты играют ключевую роль.

Важно! Зеленский заявил, что благодаря смелости украинских военных, развитию дронов и технологий, а также ударам по враждебным целям удалось стабилизировать фронт. По его словам, Украина ведет активную оборону и в этом году имеет лучшие результаты, которые, в частности, признают даже российские "военные коры".

У Украины может появиться своя антибаллистика: какие детали?

Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман сообщил, что предприятие присоединилось к европейскому проекту Freya, целью которого является разработка системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты.

Пока такие возможности имеют только американские комплексы Patriot. Шпиллерман отметил, что Украина планирует провести испытания новой системы до конца 2026 года. В то же время, он отметил, что реализация проекта в значительной степени зависит от темпов работы, ведь критически важно действовать максимально быстро.