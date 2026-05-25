Теперь движение по трассе ограничили для гражданских грузовиков. Для Украины это хорошая новость, которая указывает на эффективность ее атак. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, почему эта трасса так важна для России, что означает ограничение ее движения и почему, в конце концов, это негативно повлияет на российскую армию на фронте.

В Крыму появилась "дорога смерти"

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что значительная часть транспортной логистики россиян проходит через трассу Джанкой – Таганрог. Она тянется из Ростова-на-Дону через Таганрог и пролегает через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и ведет в Крым.

Запрет на проезд там гражданских грузовиков означает, что теперь там будут двигаться исключительно техника и другой транспорт, который "питает" россиян на фронте.

Сальдо нас предупредил: все то, что сейчас будет ехать по этой трассе, будет иметь военное назначение, то есть является законной военной целью для нас. Раньше там ехал разный транспорт, СОУ искали цель, чтобы не поразить гражданских. А сейчас Сальдо фактически говорит нам: "Теперь можете бить все". Надеюсь, эта дорога постепенно превратится в "дорогу смерти" для российских военных,

– подчеркнул Братчук.

Сухопутный коридор, который бы соединял Россию с оккупированными территориями Украины, был мечтой Путина, так же как и Крымский мост. С оккупацией украинских городов ему удалось воплотить эту мечту в реальность. Однако она оказалась очень хрупкой. И Керченский мост, и сухопутный коридор – цели, к которым теперь могут добраться Силы обороны Украины.

"Пока так называемым сухопутный коридор простреливается не так интенсивно, как нам бы хотелось. Но начало положено. Если будет перерезан этот логистический путь, то для южной операционной зоны российских оккупантов на этой части фронта наступят не очень приятные времена. А это непосредственно повлияет на Приднепровское направление, на Запорожский фронт. Последствия будут чрезвычайно тяжелыми", – заметил Братчук.

Спикер УДА заметил, что вряд ли перерезать сухопутный коридор смогут в ближайшее время. Однако системность Украины в этом вопросе усиливается. Из-за ударов россияне на фронте останутся без пополнения личного состава, боекомплектов и другого вооружения, которое перебрасывали через эту трассу. Последствия для врага будут очевидными.

Чем можно отрезать сухопутный коридор?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан также отметил, что ранее трасса М-14 была безопасной для военных перевозок врага. Через нее ежедневно проходили тонны военного груза.

Сейчас устойчивость исчезает. После того, как у нас появились дроны оперативного уровня под FPV-управлением эта трасса попадает в серую зону. Россияне теперь просто боятся через нее двигаться,

– объяснил Свитан.

К тому же в Украине есть и немецкие дроны HX2 и HX5. В них вшит искусственный интеллект, который помогает самостоятельно выискивать цель. Они также способны поражать цель на расстоянии до 100 километров и неуязвимы к работе средств РЭБ.

"Когда у нас появится достаточное количество этих дронов – а нам обещают 6 тысяч единиц – эта трасса станет непроезжей для россиян. С этими дронами попадание в цель будет фактически стопроцентным. Российские грузы просто перестанут ездить там, и россияне уже это понимают. Один участок для проезда в районе Чонгара уже закрыли. Он опасен во всех смыслах. Там от удара некуда деться", – заметил полковник запаса.

Дополнительной проблемой россиян становится и недостаток ПВО. Крым уже не первый месяц страдает от систематических атак Сил обороны, которые, в частности, целят в средства противовоздушной обороны. Защищаться в конце концов просто будет нечем.

Все это только начало. Нам нужно перерезать эту "артерию". Главное для нас – это достаточное количество средств поражения. Это могут быть не только дроны, но и ракеты. Вспомните ATACMS. Если бы у нас их было достаточно, россияне бы уже давно не пользовались сухопутным коридором. Но я уверен, уже до конца года россияне таки будут бояться выдвигаться в эту зону,

– добавил Свитан.

В конце концов, Силы беспилотных систем уже создали немало проблем для россиян на оккупированных территориях. Поскольку возможности Украины только растут, то и последствия для врага будут соответствующими.

К чему еще готовятся россияне в Крыму?

Интересно, что проблема с сухопутным коридором не является единственной для россиян в Крыму. Кажется, там готовятся и к худшим сценариям, ведь на пляжах оккупированного полуострова заметили "зубы дракона" – фортификационные заграждения, которые должны остановить движение тяжелой техники.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что уже не впервые россияне ставят в Крыму "зубы дракона". Однако их установка и строительство окопов на побережье не имеет никакого смысла. Это буквально "замки на песке".

"Зубы дракона" устанавливают против кораблей на воздушной подушке. Так они не смогут выйти из воды на берег. Но непонятно, против каких это кораблей строят. У нас их нет, мы не собираемся ничего подобного использовать. Да, кажется, у россиян есть какое-то свое видение,

– иронизирует Гетьман.

Майор в отставке предположил, что установка "зубов дракона" на пляжах Крыма – это способ отчитаться, что какая-то работа выполняется, даже если в ней нет смысла. На подобных действиях кто-то может хорошо заработать.

В конце концов, если даже предположить, что Украина может использовать корабли для высадки в Крыму, никакие "зубы дракона" им не помешают. Дело в том, что можно легко найти место, где этих заграждений нет, ведь, очевидно, что их не расставляли всюду.

