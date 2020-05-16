Дефицит воды в Крыму: планирует ли Украина пополнять запасы

В водохранилищах Крыма запасов воды в половину меньше, чем в 2019 году. Из-за этого в Севастополе уже ввели режим экономии. Между тем херсонские фермеры рассказывают, что со стороны Крыма уже расчистили русло канала и боятся, что воду на полуостров все же подадут.

Режим экономии ограничит использование воды на автомойках и в фонтанах. А с 15 мая 2020 дачники будут иметь воду лишь 2:00 в сутки. Речь идет о 92 дачные массивы на юге города – выяснили журналисты программы "Крым.Реалии".

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Чернореченская водохранилище, которое больше всего в Крыму, питает Севастополь. Его охраняют, как стратегический объект, поэтому близко подойти нельзя. Но и издалека было видно, что бетонные кольца на половину над поверхностью. Когда хранилище полностью высыхает – их видно полностью.

Гидрометцентр Крыму называет ситуацию с водой "стабильно напряженной". По оценкам специалистов водохранилище заполнено на 30-40%. Подконтрольная Кремлю руководитель Симферополя заявляет, что проблема уже не скрыть.

Фермер из Херсона Игорь Брагинець один из активистов области, которые в 2014 году вручную мешками перекрывали Северо-Крымский канал.

А вы знаете, что с той стороны уже даже почистили канал? Мне доложили друзья, которые имеют эту информацию, уже подготовились с той стороны ее (воду – 24 канал) принимать,

– рассказал Игорь Брагинець.

Об вариант, как подать воду в рифм зимой рассказал Херсонский предприниматель и екснардеп Сергей Хлань. Он говорит, что по его инсайдерской информацией группа чиновников и предпринимателей готовят объединение двух каналов – Северо-Крымского и Каховского магистрального, а также передачу их в управление акционерного общества под названием "Воды Таврии".



План подачи воды в Крым / Скриншот с видео

"Оржель непосредственно вел это Указа Офиса Президента. Потому что появился такой игрок, который снова принес идею, но к ней добавилась еще подача воды в Крым. То, что было необходимо настоящем Президенту Зеленскому для своих задобрювань или этих игр, которые там сейчас происходят в Зеленского с Путиным ", – сообщил Сергей Хлань.

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Он заявил, что речь шла о скрытой приватизации двух водных артерий Украины под видом инвестпроекту на модернизацию в 50000000 долларов.

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