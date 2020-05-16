Води в Криму меншає: чи планує Україна поповнювати запаси

У водосховищах Криму запасів води в половину менше, аніж у 2019 році. Через це у Севастополі вже запровадили режим економії. Тим часом херсонські фермери розповідають, що з боку Криму вже розчистили русло каналу і бояться, що воду на півострів таки подаватимуть.

Режим економії обмежить використання води на автомийках та у фонтанах. А з 15 травня 2020 року дачники будуть мати воду лише 2 години на добу. Йдеться про 92 дачні масиви на півдні міста – з'ясували журналісти програми "Крим.Реалії".

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Чорноріченська водосховище, яке найбільше в Криму, живить Севастополь. Його охороняють, як стратегічний об'єкт, тому близько підійти неможна. Проте й здалеку було видно, що бетонні кільця на половину над поверхнею. Коли сховище вщент висихає – їх видно повністю.

Гідрометцентр Криму називає ситуацію з водою "стабільно напруженою". За оцінками фахівців водосховище заповнене на 30-40%. Підконтрольна Кремлю керівниця Сімферополя заявляє, що проблему вже не приховати.

Фермер з Херсонщини Ігор Брагінець один з тих активістів області, які у 2014 році вручну мішками перекривали Північно-Кримський канал.

А ви знаєте, що з того боку вже навіть почистили канал? Мені доповіли друзі, які мають цю інформацію, що вже підготувалися з того боку її (воду – 24 канал) приймати,

– розповів Ігор Брагінець.

Про варіант, як подати воду в Крим взимку розповів Херсонський підприємець та екснардеп Сергій Хлань. Він каже, що за його інсайдерською інформацією група чиновників та підприємців готують об'єднання двох каналів – Північно-Кримського та Каховського магістрального, а також передачу їх в управління акціонерного товариства під назвою "Води Таврії".



План подачі води в Крим / Скриншот з відео

"Оржель безпосередньо вів це з указу Офісу Президента. Тому що з’явився такий гравець, який знову приніс ідею, але до неї додалася ще подача води в Крим. Те, що було необхідним теперішньому Президенту Зеленському для своїх задобрювань або цих ігор, які там зараз відбуваються у Зеленського з Путіним", – повідомив Сергій Хлань.

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Він заявив, що йшлося про приховану приватизацію двох водних артерій України під виглядом інвестпроєкту на модернізацію у 50 мільйонів доларів.

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