Как дефицит воды в Украине будет влиять на людей и экономику

Власть уже не скрывает, что в Украине из-за дефицита воды могут возникнуть проблемы. Этот вопрос был озвучен на заседании СНБО. Мы попытались разобраться, стоит ли беспокоиться украинцам.

В статье на сайте 24 канала уже говорилось о засухе в Крыму, которая грозит катастрофическими последствиями для аграрного сектора оккупированного полуострова.

Подробно об этом читайте здесь Когда оккупанту все равно: засуха в Крыму становится реальной угрозой

Оказывается, материковая часть Украины также страдает из-за изменения климата. От засухи пострадало 10 – 15% всех посевов. Тяжелее всего южным регионам. Например, Одесская область может потерять полмиллиона гектаров озимых, то есть более 50% всех посевов.

Планета меняется и украинцы должны адаптироваться к новым условиям. На Волыни, к примеру, уже начали выращивать арбузы.

Почему возник дефицит воды в Украине?

Во всем виновато глобальное потепление и отсутствие осадков. А также неразумное использование природных ресурсов человеком. Аномально теплая зима, а до этого засушливая осень, сделали свое дело – воды в Украине стало меньше. Это касается рек, озер и других водоемов. И ситуация будет ухудшаться с годами. Главная водная артерия страны – Днепр, по прогнозам экологов, через 50 лет уменьшится вдвое.

Но оснований для паники нет, питьевой воды для украинцев хватает. В Государственном агентстве водных ресурсов Украины заверили, что отключение воды не планируется. Однако экономить придется.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что предполагаемый дефицит воды потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Тяжеловато будет людям, которые живут без центрального водоснабжения. Колодцы также пересыхают.



Днестр пересыхает / Фото ye.ua

Однако сельское хозяйство пострадает больше всего. На него приходится 70% использования всей воды. На индустриальное производство уходит примерно 20%, на домашние нужды – всего 10%.

Дефицит воды приведет к уменьшению урожая и кормовой базы для животноводства. Также будет меньше рыбы в реках.

Без воды нет жизни. К сожалению, в Одесской области произошел трагический случай – 66 летний фермер покончил с собой. В своей предсмертной записке он объяснил свой поступок засухой и потерей урожая.

Как решить проблему?

Спасти ситуацию могут осадки, но пока дождей недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности почвы и растений.

Власть в Украине планирует провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Планируется привлечение дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, сообщили в СНБО.

Как адаптироваться к изменениям климата?

Засуха коснулась не только Украины, это проблема мирового масштаба. О критической ситуации сообщают, к примеру, фермеры Германии и Чехии.

И здесь на природу рассчитывать не приходится. Американские ученые фиксируют рекордные показатели – Земля нагрелась как никогда. 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдений. А 2020 год не собирается в этом уступать.

Мировой океан весной этого года был на 0,8 градуса теплее среднего для этого периода значения. Это говорит о том, что дождь скорее будет лить над океаном, чем над сухой землей.

Итак, человечеству придется искать выход из ситуации – очистка водных ресурсов и построение новых водохранилищ, каналов, глубокое освоение подземных вод.

Ученые настаивают на увеличении площади лесов, улучшении качества почвы и использовании дождевой воды. Такие методы позволяют на 20% повысить производительность сельского хозяйства.

Руководитель практики "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина Ольга Денищик специально для сайта 24 канала рассказала о том, как необходимо исправлять ситуацию и адаптироваться к изменениям климата.

Одним из решений на эти вызовы является восстановление природных экосистем, способных регулировать климат: лесов, лугов, водно-болотных угодий, в том числе рек,

– отмечает Ольга Денищик.

Особое внимание необходимо уделять тем экосистемам, которые способны задерживать влагу, отмечает эколог. Речь идет о болотах, торфяниках, природных поймах рек.

Большое количество малых рек, пойм, природных ландшафтов было потеряно из-за небрежного использования земельных ресурсов. Количество пахотной земли в Украине нужно сокращать и отдавать эти земли под экологическое восстановление тех природных экосистем, которые здесь существовали. Здоровые экосистемы способны адаптироваться к изменениям в климате, а соответственно и продолжать предоставлять услуги людям, в том числе воду, рассказала Ольга Денищик.



Ольга Денищик / Скриншот с трансляции радио НВ

Также эколог подчеркнула, что к критической ситуации в агросекторе приводят в том числе и действия самих фермеров.

Последние годы наблюдается парадокс: с одной стороны все больше аграрии посягают на поймы рек, например, Десны, а с другой стороны, жалуются, что не хватает воды в реках. Эти вещи связаны,

– сказала эксперт WWF-Украина.

Также она отметила, что для рек, которые пересыхают или уже "подходят" к большей реке или морю, никаких искусственных объектов (в том числе водохранилищ) не должно быть.

Для того чтобы вернуть физические характеристики рекам, нужно восстановить их плавни, территорию поймы, прилегающие болота, где вода может задерживаться весной.