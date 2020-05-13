Украине грозит дефицит воды: неутешительный прогноз СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны заявили о вероятном возникновении водного дефицита в Украине. Такие неутешительные прогнозы дают из-за засушливого климата в последние 5 лет.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что предполагаемый дефицит воды потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Об этом говорится на сайте ведомства. К слову СНБО продлил запрет российских соцсетей Поэтому Данилов предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения. Также планируется привлечение дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой. Засуха в Украине: что известно Из-за климатических изменений в 2020 году от засухи в Украине пострадало 10–15% всех посевов.

Сегодня Одесская область переживает мощнейшую засуху за последние 70 лет. Из-за этого регион может потерять полмиллиона гектаров озимых, то есть более 50% всех посевов.

Сложная ситуация привела также к самоубийству 66-летнего фермера в Одесской области. В своей предсмертной записке он объяснил свой поступок засухой и потерей урожая.