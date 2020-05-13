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Украине грозит дефицит воды: неутешительный прогноз СНБО

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Украине грозит дефицит воды
Украине грозит дефицит воды / Getty images

В Совете национальной безопасности и обороны заявили о вероятном возникновении водного дефицита в Украине. Такие неутешительные прогнозы дают из-за засушливого климата в последние 5 лет.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что предполагаемый дефицит воды потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Поэтому Данилов предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также планируется привлечение дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: СНБО Водоснабжение Новости Украины
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