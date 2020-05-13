Україні загрожує дефіцит води

У Раді національної безпеки і оборони заявили про ймовірне виникнення водного дефіциту в Україні. Такі невтішні прогнози дають через посушливий клімат за останніх 5 років.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що ймовірний дефіцит води вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання. Про це йдеться на сайті відомства. До слова РНБО продовжила заборону російських соцмереж Через це Данілов запропонував провести інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання. Також планується залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання, аби забезпечити населення якісною питною водою. Посуха в Україні: що відомо Через кліматичні зміни у 2020 році від посухи в Україні вже постраждало 10 – 15% всіх посівів.

Сьогодні Одеська область переживає найпотужнішу посуху за останні 70 років. Через це регіон може втратити півмільйона гектарів озимих, тобто понад 50% усіх посівів.

Складна ситуація призвела також до самогубства 66-річного фермера на Одещині. У своїй передсмертній записці він пояснив свій вчинок посухою та втратою врожаю.