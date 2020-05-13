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Україні загрожує дефіцит води: невтішний прогноз РНБО

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Україні загрожує дефіцит води
Україні загрожує дефіцит води / Getty images

У Раді національної безпеки і оборони заявили про ймовірне виникнення водного дефіциту в Україні. Такі невтішні прогнози дають через посушливий клімат за останніх 5 років.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що ймовірний дефіцит води вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання. Про це йдеться на сайті відомства.

До слова РНБО продовжила заборону російських соцмереж

Через це Данілов запропонував провести інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Також планується залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання, аби забезпечити населення якісною питною водою.

Посуха в Україні: що відомо

Автор: Юлія Гілей
Теги: Агро новини Новини України Екологія клімат РНБО Водопостачання
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