Дефицит жилья и высокие цены: чего ждать от рынка недвижимости в 2022 году

В течение 2021 года цены на рынке недвижимости постоянно росли, однако специалисты уверены, что сейчас тенденция понемногу остановится.

Следует ли в 2022 году ожидать снижения стоимости квартир в Украине и на что ориентироваться покупателям – сайт 24 канала узнавал у экспертов.

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Что на рынке

В компании InCo home рассказали, что весной и летом 2021 года рынок жилой недвижимости демонстрировал стабильный рост. Однако с началом осени снижение темпов продаж сказалось по всему рынку.

Эксперты уверены, что потенциальная емкость рынка жилья, особенно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре – велика, но по мере роста цен уровень платежеспособного спроса заметно снизился.

Мы ожидаем стагнации на рынке недвижимости в 2022 году и замедления продаж по большинству объектов. Уже сегодняшний спрос – точечный, что свидетельствует о более тщательном отборе объектов со стороны инвесторов. Количество свободных денег у людей, готовых вложить в жилье, сокращается, а количество объектов – нет,

– спрогнозировал совладелец и управляющий партнер InCo homе Богдан Серотюк.

По его словам, конкуренция за клиента обострится. Это положительный сигнал для будущих покупателей, ведь есть шанс получить более лояльные условия или более низкие цены.

Украинцы предпочитают комфортное жилье / Фото Unsplash

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Сколько и за что готовы платить

Эксперты уверены, что существенного снижения цен на первичном рынке не будет. Возможен рост стоимости до 5% на эксклюзивных объектах до конца 2022 года, но в целом на рынке он не отразится.

При этом в Киеве сохранится дефицит качественного жилья, отвечающий ожиданиям и запросам потребителя. Поэтому застройщики будут делать ставку на развитие проектов закрытых жилых комплексов.

В то же время на сегодняшний день потенциальные покупатели не готовы платить за такие объекты более 20% стоимости привычного в их понимании жилья. В подобных ЖК со своей закрытой инфраструктурой цена за квадратный метр стартует от 35 – 40 тысяч гривен, при средней зарплате по Киеву в 17 тысяч гривен здесь не будет массового спроса,

– отметил управляющий партнер InCo home.

Стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 15% / Фото Unsplash

Рамиль Мехтиев, СЕО девелоперской компании ENSO добавил, что по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке Киева выросла в среднем на 25 – 35%. Сейчас все имеющиеся факторы свидетельствуют о сохранении тенденции к удорожанию.

По нашим оценкам, минимум до середины 2022 года тренд не изменится, ведь на повышение стоимости квадратного метра влияет много факторов: общая макроэкономическая ситуация, COVID-19 и его новые штаммы, увеличение себестоимости строительных материалов, рост цены на природный газ, инфляция и другие.

– объяснил эксперт.

В 2022 году при благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 10 – 15%. При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно. Такое мнение высказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

От чего зависят цены на жилье

Эксперт отметил, что ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования, эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья.

Он убежден: чтобы существенно увеличить спрос на новостройки, доля заключенных с помощью ипотеки сделок должна возрасти на не менее 25 – 30% от всего объема продаж на первичном рынке жилья.

Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка – связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности ипотеки для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на "безопасном" первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке может составить 40 – 50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум,

– подчеркнул Михаил Подвысоцкий.

По прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, с января по март 2022 года на первичном рынке в крупнейших украинских городах сохранится ценовая стабильность, связанная со снижением спроса, которое наблюдается со второй половины сентября 2021 года.

Когда и где могут вырасти цены

Незначительный ценовой рост следует ожидать с наступлением активного сезона. В период с апреля по июнь включительно стоимость квадратных метров на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре подорожание квадратных метров составит около 5%.

Популярными остаются квартиры с небольшой квадратурой / Фото Unsplash

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, наибольший рост цен ожидается в новостройках на стадии строительства до 1 года в наиболее востребованных сегментах, преимущественно комфорт-класса, объектов новых форматов (комфорт+) и ЖК бизнес-категории.

В то же время стоимость жилья эконом-класса в 90% возводимых объектов будет оставаться почти без изменений: ценовой рост не превысит 3%. А вот на вторичном рынке средний рост цен в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможен только в пределах 5% на наиболее востребованные квартиры площадью 35 – 50 квадратных метров.

На начало декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в I полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен,

– сказал Юрий Пита.

Он уверен, что к апрелю 2022 года на вторичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова ценовая ситуация будет стабильной – колебания стоимости квадратных метров не превысят 1%. Все последующие изменения стоимости жилья зависят от спроса. Так, в случае увеличения количества потенциальных покупателей по меньшей мере на 10%, цены на вторичном рынке могут возрасти в пределах 5%".