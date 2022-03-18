Платеж получили в долларах. После зачисления платежному агенту их проверят и выплатят держателям облигаций.

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Россия осуществила платеж по суверенным облигациям

В России 17 марта заявили, что выплатили долги, которые должны были погасить на этой неделе. Речь идет о 117 миллионах долларов по двум суверенным облигациям. Сейчас страна-агрессор избежала дефолта.

Обязательства банка-корреспондента JPMorgan заключались в обработке платежей. Однако, учитывая нынешние обстоятельства, перед этим состоялась консультация с властями, чтобы узнать, не противоречит ли проведение платежа санкциям, которые ввели против России.

Перед обработкой банк проверили. Непроработка платежа навредила бы держателям облигаций, поэтому его приняли.

Заметьте – Россия выплатила долг и пока избежала дефолта