Платіж отримали у доларах. Після зарахування платіжному агенту їх перевірять та виплатять власникам облігацій.
До теми Усі наслідки дефолту вже на місці: нові гроші будуть лише після Путіна
Росія здійснила платіж за суверенними облігаціями
У Росії 17 березня заявили, що виплатили борги, які мали погасити цього тижня. Мовиться про 117 мільйонів доларів за двома суверенними облігаціями. Наразі країна-агресорка уникнула дефолту.
Зобов'язання банку-кореспондента JPMorgan полягали в обробці платежів. Однак, враховуючи нинішні обставини, перед цим відбулася консультація з владою, щоб дізнатися, чи не суперечить проведення платежу санкціям, які ввели проти Росії.
Перед обробкою банк перевірили. Неопрацювання платежу зашкодило б власникам облігацій, тому його прийняли.
Зауважте – Росія виплатила борг і поки уникнула дефолту