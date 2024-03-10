Отметим, что еще в июне 2023 года другое рейтинговое агентство – Fitch, также понизило рейтинг Украины до уровня "СС", то есть до уровня "вероятного дефолта". Однако, как можно заметить, за 9 месяцев этого не произошло.
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Аналитики о дефолте
Рейтинговое агентство S&P Global ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины 2024 года.
Учитывая значительный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвергаются высокой степени неопределенности,
– говорится в отчете.
Там отмечают, "практически несомненно", что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам. Агентство пишет, что прогноз по рейтингу Украины по обязательствам является негативным.
Ранее, в апреле 2023 года, агентство S&P Global понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC" с негативными прогнозами.
Дефолт в России
- Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России с "CCC-" до "CC" в марте 2022 года. Тогда аналитики писали, что из-за санкций и технических трудностей Москва не сможет оплатить задолженности по внешнему долгу. Формально – России перекрыли пути платежей.
- Уже 26 июня 2022 года Россия потерпела технический дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Тогда завершился льготный период для выплаты процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такую просрочку считают "событием дефолта".
- Однако ситуация с Россией уникальная – из-за санкций она стала изолированной и просто не могла осуществлять расчеты в долларах. Европейский банк, через который проводили операцию, был не способен конвертировать рубли.