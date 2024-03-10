Отметим, что еще в июне 2023 года другое рейтинговое агентство – Fitch, также понизило рейтинг Украины до уровня "СС", то есть до уровня "вероятного дефолта". Однако, как можно заметить, за 9 месяцев этого не произошло.

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Аналитики о дефолте

Рейтинговое агентство S&P Global ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины 2024 года.

Учитывая значительный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвергаются высокой степени неопределенности,

– говорится в отчете.

Там отмечают, "практически несомненно", что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам. Агентство пишет, что прогноз по рейтингу Украины по обязательствам является негативным.

Объясняем! Дефолт объявляют тогда, когда страна больше не в состоянии рассчитаться по своим долгам вовремя. Обычно, в таком случае проводят переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть – перенести на более поздний срок.

Ранее, в апреле 2023 года, агентство S&P Global понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC" с негативными прогнозами.

Дефолт в России