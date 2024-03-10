Зазначимо, що ще у червні 2023 року інше рейтингове агенство – Fitch, також знизило рейтинг України до рівня "СС", тобто до рівня "ймовірного дефолту". Однак, як можна помітити, за 9 місяців цього не сталося.
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Аналітики про дефолт
Рейтингове агентство S&P Global очікує, що Україна розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі та завершить процес до середини 2024 року.
Враховуючи значну шкоду фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України піддаються високому ступеню невизначеності,
– йдеться у звіті.
Там зазначають, що "практично безсумнівним", що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями. Агенство пише, що прогноз по рейтингу України за зобов'язаннями є негативним.
Раніше, у квітні 2023 року, агентство S&P Global знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC" з негативними прогнозами.
Дефолт у Росії
- Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з "CCC-" до "CC" у березні 2022 року. Тоді аналітики писали, що через санкції та технічні труднощі Москва не зможе сплатити заборгованості за зовнішнім боргом. Формально – Росії перекрили шляхи платежів.
- Вже 26 червня 2022 року Росія зазнала технічного дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Тоді завершився пільговий період для виплати відсотків іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування вважають "подією дефолту".
- Однак ситуація з Росією унікальна – через санкції вона стала ізольованою та просто не могла здійснювати розрахунки у доларах. Європейський банк, через який проводили операцію, був не здатний конвертувати рублі.