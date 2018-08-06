Дефолт хуже социальной напряженности, – эксперт о транше от МВФ

Украина и МВФ занимаются "перетягиванием каната" в вопросе предоставления украинцам очередного транша международной финансовой помощи.

Управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков в комментарии 24 канала отметил: идет игра нервов – кто кого. На кону – требование МВФ повысить цену на газ. Если украинское правительство пойдет на это, такой шаг может вызвать социальное недовольство. И это политически невыгодно, в первую очередь, Владимиру Гройсману.

С другой стороны, увеличение платежей за газ уменьшит дефицит государственного бюджета. И правительство должно понимать последствия неполучения транша, без которого, скорее всего – дефолт. А это хуже, чем социальная напряженность,

– уточнил Васьков.

Он добавил, что существует еще ряд второстепенных факторов, которые также являются предметом "торгов" между Украиной и МВФ: мораторий на экспорт леса, мораторий на землю.

Однако сейчас все "ждут", отметил Васьков. Ближе к осени переговорный процесс вновь активизируется.

Подробнее о перспективах получения международного кредитования до конца года читайте : Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году