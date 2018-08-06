Дефолт гірший за соціальну напруженість, – експерт про транш від МВФ

Україна і МВФ займаються "перетягуванням канату" у питанні надання українці чергового траншу міжнародної фінансової допомоги.

Керуючий партнер лізингової компанії "ЕСКА Капітал" Сергій Васьков у коментарі 24 каналу зазначив: триває гра нервів – хто кого. На кону – вимога МВФ підвищити ціну на газ. Якщо український уряд піде на це, такий крок може викликати соціальне невдоволення. І це політично невигідно, в першу чергу, Володимиру Гройсману.

З іншого боку, збільшення платежів за газ зменшить дефіцит державного бюджету. І уряд мав би розуміти наслідки неотримання траншу, без якого, швидше за все – дефолт. А це гірше, ніж соціальна напруженість,

– уточнив Васьков.

Він додав, що існує ще ряд другорядних факторів, які також є предметом "торгів" між Україною та МВФ: мораторій на експорт лісу, мораторій на землю.

Однак зараз усі "вичікують", зауважив Васьков. Ближче до осені переговорний процес знову активізується.

Детальніше про перспективи отримання міжнародного кредитування до кінця року читайте: Транш від МВФ: бути чи не бути в 2018 році