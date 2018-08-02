Транш від МВФ: бути чи не бути в 2018 році

На сьогодні Україна досягнула певного прогресу у переговорах з Міжнародним валютним Фондом – був прийнятий законопроект про Антикорупційний суд. Але залишаються ще ряд умов, за які продовжуються такі собі "торги" між Україною та міжнародними кредиторами.

Чи не головним питанням, яке розблоковує надання Україні чергового кредиту від МВФ, є підвищення вартості газу для населення – на цій думці зійшлися всі опитані 24 каналом експерти.

Дорогий наш газ

Член Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова у коментарі 24 каналу висловила думку, що друга вимога МВФ, пов'язана з підвищенням тарифів на газ для населення, ймовірно, буде реалізована урядом вже на початку осені.

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Аналітик European Analytical Centre Вадим Бардась у коментарі 24 каналу відзначив, проблема підвищення цін на газ лежить у економічній площині можливостей населення та бізнесу забезпечити зростання доходів державних фондів з одночасним підвищенням вартості енергоносіїв.

Цілком реально, що діюча влада знайде компромісне рішення для МВФ через поетапне підвищення вартості газу для населення та посилення податкового тиску на економіку,

– зауважив Бардась.

Але на осінній період припадає також процес ухвалення державного бюджету на 2019 рік, котрий також потрібно буде узгодити з Фондом. Тому робота місії може затягнутися до початку 2019 року з відповідним отриманням Україною чергового траншу у першому кварталі наступного року. А це вже – рік виборів. І держбюджет року виборів.

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Вибори роздору

Директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін у коментарі 24 каналу зауважив, що шанси отримати транш від МВФ до кінця цього року вищі, ніж на початку року. Наступний рік – виборний, шанси отримати там транш знижуються.

На думку керуючого партнера лізингової компанії "ЕСКА Капітал" Сергія Васькова, ця політична складова умов надання траншу – головна.

"Триває гра нервів – хто кого. Підвищення ціни на газ – означає незадоволення народу тим, хто це підвищення "допустив". І це значні ризики для політичних гравців акурат напередодні виборів. Причому політично не вигідний такий крок більше Володимиру Гройсману, ніж Порошенку", – вважає Васьков.

Кандидат політичних наук Дмитро Гаврилюк у коментарі 24 каналу зазначив, що перспектива отримання чергового траншу перебуває у вічно "підвішеному стані" саме через низьку якість політико-економічних рішень.

Якщо на початку вересня політикум продемонструє злагодженість і проголосує за зміни в антикорупційному законодавстві, інших економічних законах – тоді все можливо. Але навряд чи різночинні опозиції це дозволять зробити владі легко, адже попереду епопея з розгляду і прийняття бюджету, в якій партії будуть намагатись втиснути все, за що будуть піаритись на чергових парламентських виборах,

– відзначив Гаврилюк.

А оскільки виборча доцільність диктує майбутню поведінку всіх політичних гравців, цілком логічно, що частина депутатського корпусу та навіть уряд, якщо буде прийнято рішення йти ва-банк перед березневими виборами глави держави і Порошенку потрібно буде показати вольового політичного лідера, який "і МВФ може послати і з Путіним поговорити по-чоловічому", візьмуться за інформаційну кампанію незгоди з вимогами МВФ. Зокрема, про таку модель поведінки вже говорила лідерка "Батьківщини", зауважив Гаврилюк, і додав, що не здивується, якщо політпроекти колишньої Партії Регіонів теж це підтримують.

Не лише ціни на газ

Експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у коментарі 24 каналу зауважив, що процес отримання Україною траншу МВФ або макроекономічної допомоги з боку ЄС (заплановано 500 млн євро) залежить від виконання Україною ще ряду певних вимог: 1) створення моделі ринку землі; 2) зняття мораторію на вивезення лісу-кругляка; 3) початок роботи Вищого антикорупційного суду України; 4) стабілізація платіжного балансу.

І це далеко не вичерпний перелік.

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Анатолій Амелін вважає, що поява ринку землі – одна з найважливіших вимог для позитивних рішень щодо кредитування України з боку МВФ. У кінці цього року можливе повернення дискусії про ринок землі, прийняття закону і запуску ринку землі, нехай не з 2019, а з 2020 року, оскільки потрібно провести інвентаризацію земель. Але будь-які рішення в цьому напрямку можуть стати хорошим фактором, щоб було прийнято рішення про виділення Україні фінансування.

Як підсумував Дмитро Гаврилюк – досконало на питання "коли ж буде транш?" не дасть чіткої відповіді навіть українське політичне керівництво. Але, як зауважив Сергій Васьков, уряд мав би розуміти наслідки неотримання траншу, без якого експерти не виключають дефолт. А це гірше, ніж соціальна напруженість.

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