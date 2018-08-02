Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году

На сегодня Украина достигла определенного прогресса в переговорах с Международным валютным фондом – был принят законопроект об Антикоррупционном суде. Но остаются еще ряд условий, относительно которых продолжаются некие "торги" между Украиной и международными кредиторами.

Едва ли не главным вопросом, который разблокирует предоставление Украине очередного кредита от МВФ является повышение стоимости газа для населения – на этой мысли сошлись все опрошенные 24 каналом эксперты.

Дорогой наш газ

Член Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова в комментарии 24 канала высказала мнение, что второе требование МВФ, связанное с повышением тарифов на газ для населения, вероятно, будет реализовано правительством уже в начале осени.

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Аналитик European Analytical Centre Вадим Бардась в комментарии 24 каналу отметил, что проблема повышения цен на газ лежит в экономической плоскости возможностей населения и бизнеса обеспечить рост доходов государственных фондов с одновременным повышением стоимости энергоносителей.

Вполне реально, что действующая власть найдет компромиссное решение для МВФ через поэтапное повышение стоимости газа для населения и усиление налогового давления на экономику,

– заметил Бардась.

Но на осенний период приходится также процесс принятия государственного бюджета на 2019 год, который также нужно будет согласовать с Фондом. Поэтому работа миссии может затянуться до начала 2019 с соответствующим получением Украиной очередного транша в первом квартале следующего года. А это уже – год выборов. И госбюджет года выборов.

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Выборы раздора

Директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин в комментарии 24 каналу отметил, что шансы получить транш от МВФ до конца этого года выше, чем в начале года. Следующий год – выборный, шансы получить там транш снижаются.

По мнению управляющего партнера лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергея Васькова, эта политическая составляющая условий предоставления транша – главная.

"Идет игра нервов – кто кого. Повышение цены на газ – значит недовольство народа тем, кто это повышение "допустил". И это значительные риски для политических игроков аккурат накануне выборов. Причем политически выгоден такой шаг больше Владимиру Гройсману, чем Порошенко", – считает Васьков.

Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк в комментарии 24 каналу отметил, что перспектива получения очередного транша находится в вечно "подвешенном состоянии" именно из-за низкого качества политико-экономических решений.

Если в начале сентября политикум продемонстрирует слаженность и проголосует за изменения в антикоррупционном законодательстве, других экономических законах – тогда все возможно. Но вряд ли разночинные оппозиции это позволят сделать власти легко, ведь впереди эпопея с рассмотрением и принятием бюджета, в который партии будут пытаться втиснуть все, на чём будут пиариться на очередных парламентских выборах,

– отметил Гаврилюк.

А поскольку избирательная целесообразность диктует будущее поведение всех политических игроков, вполне логично, что часть депутатского корпуса и даже правительство, если будет принято решение идти ва-банк перед мартовскими выборами главы государства и Порошенко нужно будет показать волевого политического лидера, который "и МВФ может послать и с Путиным поговорить по-мужски", возьмутся за информационную кампанию несогласия с требованиями МВФ. В частности, о такой модели поведения уже говорила лидер "Батькивщины", отметил Гаврилюк, и добавил, что не удивится, если политпроекты бывшей "Партии регионов "тоже это поддерживают.

Не только цены на газ

Эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в комментарии 24 каналу отметил, что процесс получения Украиной транша МВФ или макроэкономической помощи со стороны ЕС (запланировано 500 млн евро) зависит от выполнения Украиной еще ряда определенных требований: 1) создание модели рынка земли; 2) снятие моратория на вывоз леса-кругляка; 3) начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины; 4) стабилизация платежного баланса.

И это далеко не исчерпывающий перечень.

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Анатолий Амелин считает, что появление рынка земли – одно из важнейших требований для положительных решений по кредитованию Украины со стороны МВФ. В конце этого года возможно возвращение дискуссии о рынке земли, принятие закона и запуска рынка земли, пускай не с 2019, а с 2020 года, поскольку нужно провести инвентаризацию земель. Но любые решения в этом направлении могут стать хорошим фактором, чтобы было принято решение о выделении Украине финансирования.

Как подытожил Дмитрий Гаврилюк – исчерпывающе на вопрос "когда же будет транш?" не даст четкого ответа даже украинское политическое руководство. Но, как заметил Сергей Васьков, правительство должно понимать последствия неполучения транша, без которого эксперты не исключают дефолт. А это хуже, чем социальная напряженность.

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