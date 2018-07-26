В правительстве рассказали, чем грозит отсутствие транша МВФ

По расчетам Совета финансовой стабильности Украины, в состав которой входят Министерство финансов Украины, Национальный банк и другие регуляторы финансового рынка, отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом является главным риском финансовой стабильности.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

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"Это (транш МВФ – "24") особенно важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков, и с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет", – говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что отсутствие транша несёт угрозу для будущих заимствований украинского правительства, ведь прямо повлияет на видение Украины как надежного заемщика среди инвесторов.

Напомним, 12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде", касательноо подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.