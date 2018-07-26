В уряді розповіли, чим загрожує відсутність траншу МВФ

За розрахунками Ради фінансової стабільності України, до складу якої входять Міністерство фінансів України, Національний банк та інші регулятори фінансового ринку, відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом є головним ризиком фінансової стабільності.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

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"Це (транш МВФ – "24") особливо важливо для збереження попиту на українські суверенні зобов’язання в умовах глобальної тенденції виходу інвесторів з активів ринків, що розвиваються, та з огляду на необхідність здійснювати значні за обсягом виплати за зовнішнім державним боргом протягом наступних двох років", – йдеться у повідомлені.

В уряді також зазначили, що відсутність траншу становить загрозу для майбутніх запозичень українського уряду, адже прямо вплине на бачення України як надійного позичальника серед інвесторів.

Нагадаємо, 12 липня депутати Верховної Ради проголосували за поправки до закону про "Вищий антикорупційний суд", щодо підзвітності апеляцій у справах, пов'язаних із корупцією, які вимагали у МВФ.