Деятельность запретили: есть ли лазейки для образования квазиреспублик на оккупированных террито

В ВРУ проработали вопросы, которые возникли по обеспечению прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированных территориях Украины.

Это для того чтобы не допустить ситуацию, которая потенциально могла произойти и в Херсоне. Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Мы запретили эту деятельность, вопросом будет заниматься СНБО,

– прокомментировал Стефанчук о юридических лазейках для образования квазиреспублик на оккупированных территориях.