Директор Центра оборонных стратегий Института Гадсона Брайан Кларк считает, что Россия научилась оставаться ниже того уровня эскалации, который дает повод для военного ответа. Учитывая это, действия правительств Европы и США ограничены.

По словам Кларка, Европа и США могут отправить военные корабли в Черное море. Также они имеют возможность направить несколько кораблей из международного флота или ЕС и таким образом заставить россиян открыть доступ к Азовскому морю без создания конфронтации на суше.

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Байден приедет в Европу

Джозеф Байден в июне 2021 года примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится в городе Карбис-Бей, что на побережье полуострова Корнуолл. После этого американский президент отправится в бельгийскую столицу, где примет участие в саммите НАТО.

Политический сигнал в поддержку Украины

Украина впервые участвует в переговорах глав министерств иностранных дел Восточного фланга НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это не просто приглашение, а политический сигнал и конкретное действие для поддержки Украины в трудный момент.

В США будут следить за действиями Кремля

В Государственном департаменте США заявили, что слышали о намерении России отвести войска от границ Украины. Однако в Вашингтоне подчеркнули, что будут следить за действиями Кремля. По словам представителя Госдепа Неда Прайса, во время контактов с российским правительством США четко заявили, что Россия должна воздержаться от эскалации.

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