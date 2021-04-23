Директор Центру оборонних стратегій Інституту Гадсона Браян Кларк вважає, що Росія навчилась залишатись нижче того рівня ескалації, який дає привід для воєнної відповіді. Зважаючи на це, дії урядів Європи та США обмежені.

За словами Кларка, Європа та США можуть відправити військові кораблі до Чорного моря. Також вони мають можливість спрямувати кілька кораблів з міжнародного флоту чи ЄС і таким чином змусити росіян відкрити доступ до Азовського моря без створення конфронтації на суші.

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Байден приїде в Європу

Джозеф Байден у червні 2021 року візьме участь у саміті "Великої сімки", який відбудеться у місті Карбіс-Бей, що на узбережжі півострова Корнуолл. Після цього американський президент вирушить до бельгійської столиці, де візьме участь у саміті НАТО.

Політичний сигнал на підтримку України

Україна вперше бере участь у переговорах голів міністерств закордонних справ Східного флангу НАТО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що це не просто запрошення, а політичний сигнал й конкретна дія для підтримки України у важкий момент.

У США стежитимуть за діями Кремля

У Державному департаменті США заявили, що чули про намір Росії відвести війська від кордонів України. Однак у Вашингтоні наголосили, що стежитимуть за діями Кремля. За словами речника Держдепу Неда Прайса, під час контактів з російським урядом США чітко заявили, що Росія має утриматися від ескалації.

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