Действия запада могут полностью заблокировать развитие России, — Каныгин

Планы Путина рушатся на глазах. Россия сейчас становится для стран персоной нон-грата. Резонансную огласку сначала приобрело отравления Скрипаля, позже высылка российских дипломатов.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала специальный корреспондент "Новой Газеты" Павел Каныгин.

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"Ситуация, которая сейчас складывается в России – это невероятный провал внутренней политики, учитывая то, что происходит сейчас с высылкой дипломатов. Начиная с 2014 года, когда российская власть решила втянуть всю страну в авантюру, связанную с Украиной, Россия начала вязнуть в непроглядной изоляции", – подчеркнул эксперт.

По его словам, если посмотреть на то, что происходило с 2014 года по 2018 год, то мы можем увидеть, что с каждым днем международное сообщество разочаровывается в России, и все больше задумывается над тем, что Москва – это ненадежный партнер и иметь с ней дело очень опасно, ведь она не придерживается договоренностей, нарушает международные договоры, вмешивается в дела других государств, которые являются ее партнерами, и дело Скрипаля – стало финальной точкой.

Говорить о том, что Москва может занять какое-то место за международным столом, очень проблематично. Их изоляция будет очень сильно влиять на экономический рост страны, также плохо будет развиваться план Путина, который он объявил на Федеральном собрании. Мы делаем модернизацию и пытаемся встать с колен, но, к сожалению, сейчас таких возможностей не будет.