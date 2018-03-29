22:26
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Дії заходу можуть повністю заблокувати розвиток Росії, — Канигін

644 Читать новость на русском

Плани Путіна руйнуються на очах. Росія зараз стає для країн персоною нон-ґрата. Резонансного розголосу спочатку набуло отруєння Скрипаля, пізніше висилання російських дипломатів.

Про це розповів у ефірі 24 Каналу спеціальний кореспондент "Новой Газеты" Павло Канигін.

Читайте також: Якою зараз є тактика Путіна: пояснення Піонтковського

"Ситуація, яка зараз складається у Росії – це неймовірний провал внутрішньої політики, враховуючи те, що відбувається зараз з висланням дипломатів. Починаючи з 2014 року, коли російська влада вирішила "втягнути" всю країну в авантюру пов’язану з Україною, Росія почала грузнути в непроглядну ізоляцію", – наголосив експерт.

За його словами, якщо подивитися на те, що відбувалося з 2014 року по 2018 рік, то ми можемо побачити, що з кожним днем міжнародна спільнота розчаровується в Росії, і все більше задумується над тим, що Москва – це ненадійний партнер і мати з нею справу дуже небезпечно, адже вона не дотримується домовленостей, порушує міжнародні договори, вмішується у справи інших держав, які є її партнерами, і справа Скрипаля – стала фінальною крапкою.

Говорити про те, що Москва може зайняти якесь місце за міжнародним столом дуже проблематично. Їхня ізоляція буде дуже сильно впливати на економічний ріст країни, також погано розвиватиметься план Путіна, який він оголосив на Федеральному зібранні. Ми робимо модернізацію і намагаємося встати з колін, але, на жаль, зараз таких можливостей не буде.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
сьогодні, 22:18 Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
82
Чи буде світова війна – вона вже точиться
сьогодні, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 103
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 1219
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 323
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 5879
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук