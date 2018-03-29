Дії заходу можуть повністю заблокувати розвиток Росії, — Канигін

Плани Путіна руйнуються на очах. Росія зараз стає для країн персоною нон-ґрата. Резонансного розголосу спочатку набуло отруєння Скрипаля, пізніше висилання російських дипломатів.

Про це розповів у ефірі 24 Каналу спеціальний кореспондент "Новой Газеты" Павло Канигін.

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"Ситуація, яка зараз складається у Росії – це неймовірний провал внутрішньої політики, враховуючи те, що відбувається зараз з висланням дипломатів. Починаючи з 2014 року, коли російська влада вирішила "втягнути" всю країну в авантюру пов’язану з Україною, Росія почала грузнути в непроглядну ізоляцію", – наголосив експерт.

За його словами, якщо подивитися на те, що відбувалося з 2014 року по 2018 рік, то ми можемо побачити, що з кожним днем міжнародна спільнота розчаровується в Росії, і все більше задумується над тим, що Москва – це ненадійний партнер і мати з нею справу дуже небезпечно, адже вона не дотримується домовленостей, порушує міжнародні договори, вмішується у справи інших держав, які є її партнерами, і справа Скрипаля – стала фінальною крапкою.

Говорити про те, що Москва може зайняти якесь місце за міжнародним столом дуже проблематично. Їхня ізоляція буде дуже сильно впливати на економічний ріст країни, також погано розвиватиметься план Путіна, який він оголосив на Федеральному зібранні. Ми робимо модернізацію і намагаємося встати з колін, але, на жаль, зараз таких можливостей не буде.