Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что северокорейцы не имеют боевого опыта. У них есть мотивация, но, как сказал Тимочко, беспилотнику "безразлично", во что солдат верит и к какой партии принадлежит – "Единая Россия" или Коммунистическая партия Кореи. В войне важны количество, опыт, подготовка и вооружение.

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Российская армия гораздо больше по численности на линии фронта. Она обладает всем спектром вооружений, которые имеются в наличии у России или у ее союзников.

Их бросают в "лобовые атаки"

"Даже если северокорейские войска есть в структуре российской армии, то они выполняют лишь узкопрофильную работу на ограниченных участках, по крайней мере теми силами, которые есть сейчас. И точно не управляют всеми видами вооружений – ни своих, ни российских. Они все-таки выполняют вспомогательный функционал", – сказал Иван Тимочко.

Тимочко отметил, что как пехота северокорейцы серьезно создают проблемы украинским военным. Россияне гонят их в "лобовые атаки". Дезертировать или раствориться в России солдатам КНДР не удастся – их сразу обнаружат.

По его словам, в России находится около 15 тысяч северокорейских военных. Однако все они не воюют одновременно – одни на передовой, другие в резерве, еще часть готовит площадки для прибытия новых сил.

Северная Корея не ставит перед собой задачу спасти Россию или переломить ход войны. Их задача – научиться, подготовиться, получить боевой опыт, вернуться домой и максимально подготовить северокорейскую армию,

– сказал Тимочко.

Он добавил, что у них есть собственные цели, которые иногда совпадают с интересами российского руководства. Тимочко предостерег: не стоит недооценивать северокорейцев, как и переоценивать.

Северная Корея лишь тренирует в Украине солдат

Для российской армии они – "чужой организм". Для армии России они – посторонний элемент, которого не жалко. За них не нужно платить компенсаций, а ни моральных, ни политических потерь Россия не понесет.

"Ну, погибли северокорейские солдаты – и что? Ни семьям платить, ни могил больше не станет. Угроза от них заключается в другом измерении. Если они пройдут массовую общую подготовку, обучение на фронтах в Украине, то потом они серьезно усилят северокорейскую армию. И эта армия станет реальной угрозой в регионе – для Южной Кореи, для Японии, для соседних стран", – отметил Иван Тимочко.

По его мнению, все страны, которые граничат с КНДР или имели с ней конфликты, могут оказаться под угрозой. Северная Корея стремится стать региональным лидером, и Ким Чен Ын к этому активно готовит как себя, так и свою армию. Именно поэтому северокорейских солдат следует рассматривать не только в контексте украинского фронта, а и как стратегический вызов для всего региона.