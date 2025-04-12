Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що північнокорейці не мають бойового досвіду. У них є мотивація, але, як сказав Тимочко, безпілотнику "байдуже", у що солдат вірить і до якої партії належить – "Єдина Росія" чи Комуністична партія Кореї. У війні важливими є кількість, досвід, підготовка та озброєння.

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Російська армія набагато більша за чисельністю на лінії фронту. Вона володіє всім спектром озброєнь, які є наявні в Росії або в її союзників.

Їх кидають в "лобові атаки"

"Навіть якщо північнокорейські війська є в структурі російської армії, то вони виконують лише вузькопрофільну роботу на обмежених ділянках, принаймні тими силами, які є зараз. І точно не управляють усіма видами озброєнь – ані своїх, ані російських. Вони все-таки виконують допоміжний функціонал", – сказав Іван Тимочко.

Тимочко наголосив, що як піхота північнокорейці серйозно створюють проблеми українським військовим. Росіяни женуть їх у "лобові атаки". Дезертувати або розчинитися в Росії солдатам КНДР не вдасться – їх одразу виявлять.

За його словами, у Росії перебуває близько 15 тисяч північнокорейських військових. Проте всі вони не воюють одночасно – одні на передовій, інші в резерві, ще частина готує майданчики для прибуття нових сил.

Північна Корея не ставить перед собою завдання врятувати Росію чи переламати хід війни. Їхнє завдання – навчитися, підготуватись, здобути бойовий досвід, повернутися додому й максимально підготувати північнокорейську армію,

– сказав Тимочко.

Він додав, що у них є власні цілі, які іноді збігаються з інтересами російського керівництва. Тимочко застеріг: не варто недооцінювати північнокорейців, як і переоцінювати.

Північна Корея лише тренує в Україні солдатів

Для російської армії вони – "чужий організм". Для армії Росії вони – сторонній елемент, якого не шкода. За них не потрібно платити компенсацій, а ні моральних, ні політичних втрат Росія не зазнає.

"Ну, загинули північнокорейські солдати – і що? Ні сім’ям платити, ні могил більше не стане. Загроза від них полягає в іншому вимірі. Якщо вони пройдуть масову загальну підготовку, навчання на фронтах в Україні, то потім вони серйозно посилять північнокорейську армію. І ця армія стане реальною загрозою в регіоні – для Південної Кореї, для Японії, для сусідніх країн", – зазначив Іван Тимочко.

На його думку, всі країни, які межують із КНДР або мали з нею конфлікти, можуть опинитися під загрозою. Північна Корея прагне стати регіональним лідером, і Кім Чен Ин до цього активно готує як себе, так і свою армію. Саме тому північнокорейських солдатів слід розглядати не лише в контексті українського фронту, а і як стратегічний виклик для всього регіону.