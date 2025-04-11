Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Скільки солдатів втратила КНДР

У Генштабі зазначили, що росіяни залучили до бойових дій підрозділи збройних сил КНДР, загальна чисельність яких сягає понад 12 тисяч військовослужбовців. З початку операції у Курській області їхні втрати сягають близько 4 тисяч осіб.

З них понад 3 тисячі – пораненими. З чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три – втратили боєздатність,

– ідеться у повідомленні.

До речі, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові з Північної Кореї продовжують прибувати в Росію. Їхня підготовка, згідно з оприлюдненою інформацією, вдосконалюється і вже виходить на рівень стандартів ворожої армії.

Раніше журналісти ZDF писали, що Росія перекинула північнокорейські артилерійські установки "Коксан" до Криму, що може свідчити про те, що вона готується залучити солдатів КНДР до бойових ді, їх можуть кинути у наступ на Херсонський та Запорізький напрямки.