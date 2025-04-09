Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.ua.

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Яка зараз ситуація з військами КНДР у Росії

Олександр Сирський розповів, що як мінімум були вже дві хвилі навчання й поповнення військ КНДР у Росії.

Їх активно застосовували в боях на Курщині, вони складали основу якраз наступальних угруповань. Зазнали значних втрат, тому що наступали та використовували стару радянську тактику,

– пояснив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що зараз наші військові спостерігають вдосконалення підготовки північних корейців, які воюють проти України, їхнього озброєння, екіпірування.

"Вони вже фактично перейшли на стандарти російської армії. І продовжують застосовуватися", – зазначив Сирський.

Водночас генерал підкреслив, що зупинити потік північнокорейських військ до Росії можливо лише фізично.

До слова, раніше журналісти ZDF писали, що Росія перекинула північнокорейські артилерійські установки "Коксан" до Криму, що може свідчити про те, що вона готується залучити солдатів КНДР до бойових дій в Україні. Північних корейців можуть кинути у наступ на Херсонський та Запорізький напрямок.