Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для LB.ua.
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Какая сейчас ситуация с войсками КНДР в России
Александр Сырский рассказал, что как минимум были уже две волны обучения и пополнения войск КНДР в России.
Их активно применяли в боях в Курской области, они составляли основу как раз наступательных группировок. Понесли значительные потери, потому что наступали и использовали старую советскую тактику,
– пояснил генерал.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас наши военные наблюдают совершенствование подготовки северных корейцев, которые воюют против Украины, их вооружения, экипировки.
"Они уже фактически перешли на стандарты российской армии. И продолжают применяться", – отметил Сырский.
В то же время генерал подчеркнул, что остановить поток северокорейских войск в Россию возможно только физически.
К слову, ранее журналисты ZDF писали, что Россия перебросила северокорейские артиллерийские установки "Коксан" в Крым, что может свидетельствовать, что она готовится привлечь солдат КНДР к боевым действиям в Украине. Северных корейцев могут бросить в наступление на Херсонское и Запорожское направление.