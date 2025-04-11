Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Російські морпіхи "застрягли" на островах дельти Дніпра під Херсоном, – "Атеш"
Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 930210 (+1210) осіб,
- танків – 10580 (+1);
- бойових броньованих машин – 22048 (+15);
- артилерійських систем – 25043 (+61);
- РСЗВ – 1360 (+1);
- засобів ППО – 1127 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122);
- крилатих ракет – 3145 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165);
- спеціальної техніки – 3798 (+2).
Втрати ворога на 11 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що російська піхотна група намагалася просунутися вперед на Курщині.
Проте замість прориву потрапила у ретельно підготовлену засідку. Результат – уражений особовий склад та відсутність шансів на відступ.