Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання The Wall Street Journal. За словами українських командирів, в ігноруванні цінності людського життя північнокорейці перевершили навіть.

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ЗСУ прийняли бій з північнокорейцями в Курській області

Бійці 225-го Окремого штурмового полку та 8-го окремого полку ССО ЗСУ першими зійшлися в бою з північнокорейськими військовими на території Росії.

Вони все наступали, наступали, наступали… У нас там була рота, поки вони атакували батальйонами,

– розповів командир 225-го ОШП Олег Ширяєв.

За словами військових, у перших боях північнокорейці діяли масовано, без зв’язку, підтримки дронів чи артилерії – за тактикою, схожою на часи Другої світової. ЗСУ назвали це “легкою мішенню”.

Згодом, за словами Ширяєва, противник почав діяти під прикриттям артилерії та плануючих бомб, повністю інтегрувавшись у підрозділи російської армії. Корейці перейняли тактику малих груп – по 3 – 5 осіб.

Чому штурмують корейці? Вони краще підготовлені психологічно і краще фізично… Вони платять кров’ю,

– каже Ширяєв.

У грудні 2024-го 8-й полк ССО виконував завдання з фіксації присутності КНДР. Бій був настільки інтенсивним, що, за словами військового з позивним Булат, “освітлював нічне небо як лазерне шоу”.

За даними ССО, тоді загинув 21 північнокореєць, 40 було поранено, трьох взяли в полон – один із них помер під час евакуації. Всі дев’ятеро українських спецпризначенців повернулися. Загальні втрати КНДР, за оцінками, – близько 5 тисяч осіб.