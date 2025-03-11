Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что вероятно речь идет о посте Владимира Зеленского в Твиттере. По его мнению, твит действительно качественно сделан, а также важным является его перевод.

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"На английском языке он звучит интересно, определенной степени более комплементарно к Дональду Трампу. Но, возможно, президент Украины и что-то отдельно написал Трампу. Там же Трамп дал Зеленскому свой номер мобильного. То есть президент теоретически мог бы ему позвонить", – сказал Рейтерович.

Важен только результат

Он добавил, что сейчас важен только результат. Результат станет понятным после встречи в Саудовской Аравии.

Если мы получим положительный результат, то по большому счету, кого-то мало уже будет волновать, каким путем мы к этому шли. Как говорил гений футбола Валерий Лобановский: "Результат на табло." Игра забудется, а счет останется на табло,

– отметил Рейтерович.

Он добавил, что пока неважно, что предшествовало положительному результату, был ли отдельный, или дополнительный лист. Важно то, что произойдет во время встречи в Саудовской Аравии, и то, что возможен новый визит Зеленского в Вашингтон.

Напоминаем, что специальный представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эфире одного из телеканалов отметил, что Владимир Зеленский извинился перед Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский направил американскому президенту письмо, в котором извинился за инцидент в Белом доме 28 февраля.