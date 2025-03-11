Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що ймовірно йдеться про пост Володимира Зеленського у Твітері. На його думку, твіт дійсно якісно зроблений, а також важливим є його переклад.

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"Англійською мовою він звучить цікаво, певною мірою більш комплементарно до Дональда Трампа. Але, можливо, президент України і щось окремо написав Трампу. Там же Трамп дав Зеленському свій номер мобільного. Тобто президент теоретично міг би йому зателефонувати", – сказав Рейтерович.

Важливий лише результат

Він додав, що наразі важливий лише результат. Результат стане зрозумілим після зустрічі в Саудівській Аравії.

Якщо ми отримаємо позитивний результат, то за великим рахунком, когось мало вже буде хвилювати, яким шляхом ми до цього йшли. Як казав геній футболу Валерій Лобановський: "Результат на табло." Гра забудеться, а рахунок залишиться на табло,

– зазначив Рейтерович.

Він додав, що наразі неважливо, що передувало позитивному результату, чи був окремий, чи додатковий лист. Важливо те, що відбудеться під час зустрічі в Саудівській Аравії, і те, що можливий новий візит Зеленського до Вашингтона.

Нагадуємо, що спеціальний представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф в ефірі одного з телеканалів зазначив, що Володимир Зеленський вибачився перед Дональдом Трампом. За його словами, Зеленський надіслав американському президенту лист, у якому перепросив за інцидент у Білому домі 28 лютого.