В ГСЧС опубликовали инструкцию, как действовать при обстреле жилых домов.

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Что делать при обстреле жилого дома

Прежде всего, в ГСЧС отметили, что уведомление о тревоге бывает двух видов:

прерывистая сирена – в таком случае нужно ждать 5 минут после сингала, чтобы услышать, что делать;

непрерывная сирена – тогда нужно немедленно бежать в укрытие.

Внимание! После уведомления о воздушной опасности следует немедленно выключить свет, газ и воду.

Какие места наиболее опасны в доме

В ГСЧС отметили, что наиболее опасны:

первый, второй и третий этажи – угроза попадания шаров во время обстрелов;

последний этаж – опасен при воздушной тревоге

подвал – есть вероятность оказаться под завалами.

Где укрыться в квартире? Если у вас нет возможности укрыться в укрытии, уходите в ванную комнату. Но только если там пространство за двумя глухими стенами и нет газового котла.

Что брать с собой в укрытие

воду – 3 литра на человека;

телефон с повербанком;

фонарик;

сухую пищу на двое суток;

свисток для подачи сигнала.



Что делать при обстреле дома / Инфографика ГСЧС

К слову, 6 марта опубликовали снова обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, больше всего пострадал район Салтовка. Пока находиться там крайне опасно. Видео и фото разрушений в Харькове – смотрите по ссылке .