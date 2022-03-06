В ГСЧС опубликовали инструкцию, как действовать при обстреле жилых домов.
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Что делать при обстреле жилого дома
Прежде всего, в ГСЧС отметили, что уведомление о тревоге бывает двух видов:
- прерывистая сирена – в таком случае нужно ждать 5 минут после сингала, чтобы услышать, что делать;
- непрерывная сирена – тогда нужно немедленно бежать в укрытие.
Какие места наиболее опасны в доме
В ГСЧС отметили, что наиболее опасны:
- первый, второй и третий этажи – угроза попадания шаров во время обстрелов;
- последний этаж – опасен при воздушной тревоге
- подвал – есть вероятность оказаться под завалами.
Где укрыться в квартире? Если у вас нет возможности укрыться в укрытии, уходите в ванную комнату. Но только если там пространство за двумя глухими стенами и нет газового котла.
Что брать с собой в укрытие
- воду – 3 литра на человека;
- телефон с повербанком;
- фонарик;
- сухую пищу на двое суток;
- свисток для подачи сигнала.
Что делать при обстреле дома / Инфографика ГСЧС
К слову, 6 марта опубликовали снова обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, больше всего пострадал район Салтовка. Пока находиться там крайне опасно. Видео и фото разрушений в Харькове – смотрите по ссылке.
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