У ДСНС оприлюднили інструкцію, як діяти під час обстрілів житлових будинків.

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Що робити під час обстрілу житлового будинку

Перш за все, в ДСНС наголосили, що сповіщення про тривогу буває двох видів:

переривчаста сирена – в такому випадку треба чекати 5 хвидин після сингалу, щоб почути, що робити;

безперервна сирена – тоді треба негайно бігти в укриття.

Увага! Після сповіщення про повітряну небезпеку, треба негайно вимкнути світло, газ та воду.

Які місця найбільш небезпечні у будинку

У ДСНС зазначили, що найбільш небезпевні:

перший, другий та третій поверхи – загроза потрапляння куль під час обстрілів;

останній поверх – небезпечний при повітряній тривозі

підвал – є ймовірність опинитися під завалами.

Де сховатися у квартирі? Якщо у вас немає можливості сховатися в укритті, йдіть у ванну кімнату. Але лише якщо там простір за двома глухими стінами та немає газового котла.

Що брати з собою в укриття

воду – 3 літри на особу

телефон з павербанком,

ліхтарик,

суху їжу на дві доби,

свисток для подачі сигналу.



Що робити під час обстрілу будинку / Інфографіка ДСНС

До слова, 6 березня окупанти знову обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, найбільше постраждав район Салтівка. Наразі перебувати там вкрай небезпечно. Відео та фото руйнувань у Харкові – дивіться за посиланням.

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