Действовать нужно немедленно: генсек ООН предупредил человечество о катастрофе

Человечеству нужно немедленно начать действовать и принять срочные меры, чтобы остановить изменение климата.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретар ООН Антониу Гутерриш, сообщает "Центр новостей ООН".

Генсек призвал сократить вредные выбросы в атмосферу, по меньшей мере, на 25 процентов в ближайшие два года.

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Ученые опасаются, что мы упустим момент, не примем срочные меры, и тогда цели, заявленные в Парижском соглашении по климату, окажутся невыполнимыми,

– пояснил Гуттериш.

Генсек отметил, что в прошлом году "климатический хаос", вызванный глобальным потеплением, обошелся мировой экономике в 320 миллиардов долларов.

"Я начинаю спрашивать себя, сколько еще должно поступить сигналов тревоги, прежде чем мы начнем действовать. Ураганы в северной Атлантике, муссоны в Южной Азии, засуха в Африке. Цунами данных, поступающих должно вызвать бурю в наших умах", – сказал Гуттериш.

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Генсек добавил, что намерен собрать в следующем году в Нью-Йорке климатический саммит, чтобы мобилизовать международное сообщество.

Также Гуттериш, комментируя отношение администрации США к Соглашению, сказал, что "по всему миру роль правительств становится все менее значимой и все более важную роль играют экономика и общество".

Напомним, мировые лидеры приняли Парижскую хартию по климату в декабре 2015 года, обязавшись удержать повышение глобальной температуры в пределах двух градусов по Цельсию.