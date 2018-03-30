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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Діяти потрібно негайно: генсек ООН попередив людство про катастрофу

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Антоніу Гутерріш
Антоніу Гутерріш / Фото з відкритих джерел

Людству потрібно негайно почати діяти і вжити термінових заходів, щоб зупинити зміну клімату.

Відповідну заяву зробив генеральний секретарк ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє "Центр новин ООН".

Генсек закликав скоротити шкідливі викиди в атмосферу, щонайменше, на 25 відсотків в найближчі два роки.

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Вчені хвилюються, що ми пропустимо момент, не приймемо негайних заходів, і тоді цілі, заявлені в Паризькій угоді по клімату, виявляться нездійсненними,
– пояснив Гуттеріш.

Генсек наголосив, що у минулому році "кліматичний хаос", викликаний глобальним потеплінням, обійшовся світовій економіці у 320 мільярдів доларів.

"Я починаю питати себе, скільки ще має надійти сигналів тривоги, перш ніж ми почнемо діяти. Урагани в північній Атлантиці, мусони в Південній Азії, посуха в Африці. Цунамі даних, що надходять повинно викликати бурю в наших умах", – сказав Гуттеріш.

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Генсек додав, що має намір зібрати в наступному році в Нью-Йорку кліматичний саміт, щоб мобілізувати міжнародне співтовариство.

Також Гуттеріш, коментуючи ставлення адміністрації США до Угоди, сказав, що "по всьому світу роль урядів стає все менш значущою і дедалі важливішу роль відіграють економіка і суспільство".

Нагадаємо, світові лідери прийняли Паризьку хартію по клімату в грудні 2015 року, зобов'язавшись утримати підвищення глобальної температури в межах двох градусів за Цельсієм.

Теги: Екологія ООН
Джерело: 24 Канал
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