Антиправительственный митинг состоялся на следующий день после того, как ЕС рекомендовал предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС, однако Грузии, которая также подала заявку, пока отказано. В ЕС говорят, что статус предоставит после решения некоторых вопросов.

Зеленский призвал радоваться кандидатству в ЕС и сравнил путь Украины с восхождением на Эверест

Грузины обещают бессрочные протесты

Как сообщает издание SOVA , акцию протеста организовало общественное движение "Сирцхвилла", название которого в переводе звучит как "позор". Митингующие отмечают, что все обещания правительства ничто, поскольку оно остается верным олигархам.

Главным требованием митингующих является выполнение соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

Для выполнения всех требований правительства дают неделю. В противном случае обещают бессрочные протесты.

Обращение Зеленского к митингующим

К участникам митинга обратился президент Украины Владимир Зеленский, появление на экране которого было встречено аплодисментами. Глава государства подчеркнул, что верит в европейское будущее Грузии. Зеленский подчеркнул, что Украина поможет Грузии на пути в Евросоюз.

Украина стала кандидатом на членство в ЕС. Вы на этом пути. Действуйте, а мы вам поможем,

– подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул – Крым и Донбасс являются частью Украины так же, как Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. Зеленский поблагодарил всех грузин, которые сейчас защищают Украину в войне с Россией.

После этого к митингующим обратился Давид Арахамия, который подчеркнул, что грузины, как и украинцы, не будут терпеть унижений и защищать свое будущее. Политик подчеркнул, что место Грузии – в европейской семье, поэтому ничто не помешает Украине и Грузии вместе вступить в ЕС.

После обращений в центре Тбилиси прозвучал государственный гимн Украины.

Обращение Зеленского и Арахамии к митингующим в Тбилиси: смотрите видео

Напомним, что вечером 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в Европейском Союзе. Правда, для того чтобы подтвердить статус, страны должны выполнить несколько условий. Например, Украине выдвинули 7 требований по реформам, которые предусматривают реформу Конституционного Суда и продолжение судебной реформы, борьбу с коррупцией, назначение руководителя САП, борьбу с отмыванием средств и олигархами, согласование аудиовизуального законодательства с нормами ЕС и принятие закона о национальных меньшинствах.

В то же время, Грузия не получила статуса , хотя и также подавала заявку. Европейский Союз признал стремление Грузии стать членом ЕС и принял решение предоставить статус кандидата после согласования определенных моментов. В частности, речь идет о политическом единстве и воплощении реформ.

Интересно – ночное обращение Зеленского за 24 июня: смотрите видео