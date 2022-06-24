Антиурядовий мітинг відбувся на наступний день після того, як ЄС рекомендував надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство в ЄС, однак Грузії, яка також подала заявку – поки що відмовлено. У ЄС кажуть, що статус нададуть після розв'язання деяких питань.

Зауважте Зеленський закликав радіти кандидатству в ЄС і порівняв шлях України зі сходженням на Еверест

Грузини обіцяють безстрокові протести

Як повідомляє видання SOVA, акцію протесту організував громадський рух "Сірцхвіла", назва якої в перекладі звучить як "ганьба". Мітингувальники наголошують, що всі обіцянки уряду ніщо, оскільки він залишається вірним олігархам.

Головною вимогою мітингувальників є виконання угоди, укладеної між грузинською владою і опозицією за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

На виконання усіх вимог уряду дають тиждень. В іншому випадку обіцяють безстрокові протести.

Звернення Зеленського до мітингувальників

До учасників мітингу звернувся президент України Володимир Зеленський, появу на екрані якого зустріли оплесками. Глава держави підкреслив, що вірить у європейське майбутнє Грузії. Зеленський наголосив, що Україна допоможе Грузії на шляху до Євросоюзу.

Вчора Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Ви на цьому шляху. Дійте, а ми вам допоможемо,

– наголосив Зеленський.

Окремо президент наголосив – Крим та Донбас є частиною України так само як Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії. Зеленський подякував усім грузинам, які зараз захищають Україну у війні з Росією.

Після цього до мітингувальників звернувся Давид Арахамія, який наголосив, що грузини, як і українці, не терпітимуть принижень і будуть захищати своє майбутнє. Політик наголосив, що місце Грузії – у європейській сім'ї, тому ніщо не завадить Україні та Грузії разом вступити до ЄС.

Опісля звернень у центрі Тбілісі прозвучав державний гімн України.

Звернення Зеленського та Арахамії до мітингувальників у Тбілісі: дивіться відео

Нагадаємо, що увечері 23 червня Україна та Молдова отримали статуси кандидатів на членство в Європейському Союзі. Щоправда, для того, щоб підтвердити статус, країни повинні виконати кілька умов. Наприклад, Україні висунули 7 вимог щодо реформ, які передбачають реформу Конституційного Суду та продовження судової реформи, боротьбу з корупцією, призначення керівника САП, боротьбу з відмиванням коштів та олігархами, узгодження авдіовізуального законодавства з нормами ЄС та ухвалення закону про національні меншини.

Водночас Грузія не отримала статусу, хоч і також подавала заявку. Європейський Союз визнав прагнення Грузії стати членом ЄС та ухвалив рішення надати статус кандидата після узгодження певних моментів. Зокрема мова йде про політичну єдність та втілення реформ.

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