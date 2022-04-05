Действующие военные РФ, белорусы и люди из других стран: кто входит в легион "Свобода России"

Российские военные, которые перешли на сторону Украины и захотели воевать в составе Легиона "Свобода России", дали брифинг.

Один из военных обратился ко всем гражданам и военнослужащим РФ. Он призвал их вступать в их легион и вместе сражаться с режимом Путина.

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"Возможно когда-нибудь войдем в свою уже свободную страну", – добавил российский военный.

Другой также решил оставить обращение к военнослужащим, продолжающим вести боевые действия на территории Украины. Он попросил их одуматься и перейти на сторону легиона "Свобода России".

На брифинге представители легиона сообщили, что в их состав также входят действующие и военные в отставке РФ. Кроме того, присоединились белорусы и люди из других стран.

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