Действуют на опережение: в Полтаву можно будет заехать только через блокпосты
В Полтаве и области до сих пор нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако в городе решили действовать на опережение. Вокруг областного центра поставят блокпосты, на которых будут стоять правоохранители и медики.
Об этом 26 марта рассказал мэр Полтавы Александр Шамота, пишет местное издание "Полтавщина".
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В Полтаву можно будет заехать только через 5 карантинных блокпостов. Каждый, кто захочет попасть в город, должен согласиться на температурный скрининг. На постах будут дежурить полицейские и медики.
Блокпосты будут стоять:
- Два на трассе Киев – Харьков,
- Один на улице Европейская на границе с селом Розсошенцы,
- Один на улице Зиньковская в районе Побыванки,
- И один на улице Сакко в районе Дублянщины.
Другие въезды в город будут перекрыты бетонными блоками. На организацию блокпостов, по словам городского головы, понадобятся сутки.
Попасть в Полтаву можно будет только через 5 блокпостов / Фото портала "Полтавщина"
Также в городе запретят пользоваться детскими и спортивными площадками, детям до 14 лет нельзя будет самостоятельно, без сопровождения родителей, находиться на улице. Подъезды домов, тротуары и городские улицы обещают дезинфицировать.
Мы должны усиливать меры, иначе не сможем изменить ту кривую, которая может взлететь просто до небес. И мы получим не сотню, а десятки тысяч больных, и не будем знать, что с ними делать,
– убежден Александр Шамота.
По его словам, блокпосты будут стоять до тех пор, пока будет такая необходимость.
В Полтавской области сейчас проверяют анализы 5 человек по подозрению в коронавирус. Официально подтвержденных случаев заболевания пока нет. Всего в Украине по состоянию на конец 26 марта таких обнаружили 196.
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