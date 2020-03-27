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      Действуют на опережение: в Полтаву можно будет заехать только через блокпосты

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      В Полтаве и области до сих пор нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако в городе решили действовать на опережение. Вокруг областного центра поставят блокпосты, на которых будут стоять правоохранители и медики.

      Об этом 26 марта рассказал мэр Полтавы Александр Шамота, пишет местное издание "Полтавщина".

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      В Полтаву можно будет заехать только через 5 карантинных блокпостов. Каждый, кто захочет попасть в город, должен согласиться на температурный скрининг. На постах будут дежурить полицейские и медики.

      Блокпосты будут стоять:

      • Два на трассе Киев – Харьков,
      • Один на улице Европейская на границе с селом Розсошенцы,
      • Один на улице Зиньковская в районе Побыванки,
      • И один на улице Сакко в районе Дублянщины.

      Другие въезды в город будут перекрыты бетонными блоками. На организацию блокпостов, по словам городского головы, понадобятся сутки.


      Попасть в Полтаву можно будет только через 5 блокпостов / Фото портала "Полтавщина"

      Также в городе запретят пользоваться детскими и спортивными площадками, детям до 14 лет нельзя будет самостоятельно, без сопровождения родителей, находиться на улице. Подъезды домов, тротуары и городские улицы обещают дезинфицировать.

      Мы должны усиливать меры, иначе не сможем изменить ту кривую, которая может взлететь просто до небес. И мы получим не сотню, а десятки тысяч больных, и не будем знать, что с ними делать,
      – убежден Александр Шамота.

      По его словам, блокпосты будут стоять до тех пор, пока будет такая необходимость. 

      В Полтавской области сейчас проверяют анализы 5 человек по подозрению в коронавирус. Официально подтвержденных случаев заболевания пока нет. Всего в Украине по состоянию на конец 26 марта таких обнаружили 196.


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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости Полтавы
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