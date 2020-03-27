Действуют на опережение: в Полтаву можно будет заехать только через блокпосты

В Полтаве и области до сих пор нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако в городе решили действовать на опережение. Вокруг областного центра поставят блокпосты, на которых будут стоять правоохранители и медики.

Об этом 26 марта рассказал мэр Полтавы Александр Шамота, пишет местное издание " Полтавщина ".

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В Полтаву можно будет заехать только через 5 карантинных блокпостов . Каждый, кто захочет попасть в город, должен согласиться на температурный скрининг. На постах будут дежурить полицейские и медики.

Блокпосты будут стоять:

Два на трассе Киев – Харьков,

Один на улице Европейская на границе с селом Розсошенцы,

Один на улице Зиньковская в районе Побыванки,

И один на улице Сакко в районе Дублянщины.

Другие въезды в город будут перекрыты бетонными блоками. На организацию блокпостов, по словам городского головы, понадобятся сутки.



Попасть в Полтаву можно будет только через 5 блокпостов / Фото портала "Полтавщина"

Также в городе запретят пользоваться детскими и спортивными площадками, детям до 14 лет нельзя будет самостоятельно, без сопровождения родителей, находиться на улице. Подъезды домов, тротуары и городские улицы обещают дезинфицировать.

Мы должны усиливать меры, иначе не сможем изменить ту кривую, которая может взлететь просто до небес. И мы получим не сотню, а десятки тысяч больных, и не будем знать, что с ними делать,

– убежден Александр Шамота.

По его словам, блокпосты будут стоять до тех пор, пока будет такая необходимость.

В Полтавской области сейчас проверяют анализы 5 человек по подозрению в коронавирус. Официально подтвержденных случаев заболевания пока нет. Всего в Украине по состоянию на конец 26 марта таких обнаружили 196.