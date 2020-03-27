Діють на випередження: у Полтаву можна буде потрапити тільки через блокпости

У Полтаві та області досі немає підтверджених випадків інфікування коронавірусом, однак у місті вирішили діяти на випередження. Навколо обласного центру поставлять блокпости, на яких стоятимуть правоохоронці та медики.

Про це 26 березня розповів міський голова Полтави Олександр Шамота, пише місцеве видання "Полтавщина".

Зверніть увагу Коронавірус охоплює нові області: на Рівненщині виявили два випадки зараження

До Полтави можна буде потрапити через 5 карантинних блокпостів. Кожен, хто захоче заїхати до міста, має погодитися на температурний скринінг. На постах чергуватимуть поліцейські та медики.

Блокпости стоятимуть:

Два на трасі Київ – Харків,

Один на вулиці Європейська на межі із селом Розсошенці,

Один на вулиці Зіньківська в районі Побиванки,

І один на вулиці Сакко в районі Дублянщини.

Інші в'їзди у місто будуть перекриті бетонними блоками. На організацію блокпостів, за словами міського голови, знадобиться доба.



Потрапити до Полтави можна буде тільки через 5 блокпостів / Фото порталу "Полтавщина"

Також у місті заборонять користуватися дитячими та спортивними майданчиками, дітям до 14 років не можна буде самостійно, без супроводу батьків, перебувати на вулиці. Під'їзди будинків, тротуари та міські вулиці обіцяють дезінфікувати.

Ми повинні посилювати заходи, інакше не зможемо змінити ту криву, яка може злетіти просто до небес. І ми матимемо не сотню, а десятки тисяч хворих, і не будемо знати, що з ними робити,

– переконаний Олександр Шамота.

За його словами, блокпости будуть стояти доти, доки це буде така необхідність.

У Полтавській області наразі перевіряють аналізи 5 людей за підозрою на коронавірус. Офіційно підтверджених випадків захворювання наразі немає. Загалом в Україні станом на кінець 26 березня таких виявили 196.



Надзвичайна ситуація в Україні: що це і для чого потрібна / Інфографіка 24 каналу