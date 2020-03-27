05:48
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Діють на випередження: у Полтаву можна буде потрапити тільки через блокпости

      -
      Навколо Полтави поставлять карантинні блокпости / "Останній Бастіон"

      У Полтаві та області досі немає підтверджених випадків інфікування коронавірусом, однак у місті вирішили діяти на випередження. Навколо обласного центру поставлять блокпости, на яких стоятимуть правоохоронці та медики.

      Про це 26 березня розповів міський голова Полтави Олександр Шамота, пише місцеве видання "Полтавщина".

      Зверніть увагу Коронавірус охоплює нові області: на Рівненщині виявили два випадки зараження

      До Полтави можна буде потрапити через 5 карантинних блокпостів. Кожен, хто захоче заїхати до міста, має погодитися на температурний скринінг. На постах чергуватимуть поліцейські та медики.

      Блокпости стоятимуть:

      • Два на трасі Київ – Харків,
      • Один на вулиці Європейська на межі із селом Розсошенці,
      • Один на вулиці Зіньківська в районі Побиванки,
      • І один на вулиці Сакко в районі Дублянщини.

      Інші в'їзди у місто будуть перекриті бетонними блоками. На організацію блокпостів, за словами міського голови, знадобиться доба.


      Потрапити до Полтави можна буде тільки через 5 блокпостів / Фото порталу "Полтавщина"

      Також у місті заборонять користуватися дитячими та спортивними майданчиками, дітям до 14 років не можна буде самостійно, без супроводу батьків, перебувати на вулиці. Під'їзди будинків, тротуари та міські вулиці обіцяють дезінфікувати.

      Ми повинні посилювати заходи, інакше не зможемо змінити ту криву, яка може злетіти просто до небес. І ми матимемо не сотню, а десятки тисяч хворих, і не будемо знати, що з ними робити,
      – переконаний Олександр Шамота.

      За його словами, блокпости будуть стояти доти, доки це буде така необхідність. 

      У Полтавській області наразі перевіряють аналізи 5 людей за підозрою на коронавірус. Офіційно підтверджених випадків захворювання наразі немає. Загалом в Україні станом на кінець 26 березня таких виявили 196.


      Надзвичайна ситуація в Україні: що це і для чого потрібна / Інфографіка 24 каналу

      Міжгалактична комета Борисова почала розпадатися
      26 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Полтави Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:34 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
      Олександр Бевза
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      26 березня , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      26 березня , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук