Ежедневно "двухсотые" и "трёхсотые": оккупант горюет из-за огромных потерь на Херсонщине

Наступление ВСУ в Херсонской области спровоцировало тотальную деморализацию врага. Захватчики плачут о мощных обстрелах со стороны украинской армии.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного с позывным "Турист". Оккупант жалуется, что их потери на Херсонщине огромны.

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Захватчик рассказывает о том, как дела в Херсонской области

О постоянном огневом поражении со стороны ВСУ делится российский танкист "Турист" со своим приспешником. Оккупант жалуется, что ни один день не проходит без минометных обстрелов.

Мы под Херсоном стоим. Здесь каждый день "груз-200", "груз-300", н***й… 12 "танчиков" наших раскрыли,

– сокрушается оккупант.

По словам захватчика, удручает и то, что над головой постоянно летает квадрокоптер, следящий за тем, что они делают. Кроме того, угнетают также невероятные потери в личном составе и боевой технике.

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Какие потери понес враг в Украине по состоянию на 13 ноября

Захватчиков – 80 860 (+650);

танков – 2840 (+2);

боевых бронированных машин – 5742 (+12);

артиллерийских систем – 1837 (+8);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 206 (+1);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1);

крылатых ракет – 399 (+0);

кораблей, катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16);

специальной техники – 160.

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