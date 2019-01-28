Декларации кандидатов в президенты качественно проверить невозможно: аналитик назвал причины

В течение трех календарных дней НАПК проверяет декларации потенциальных кандидатов в президенты – так заявили в самом ведомстве. Но качественно сделать проверку за такой короткий срок – невозможно.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал аналитик ОО "Антикоррупционный штаб" Антон Марчук. Он выделил несколько причин, почему НАПК не может осуществлять качественную проверку деклараций потенциальных кандидатов в президенты Украины.

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Отсутствие необходимого опыта. По мнению обозревателя, опыт проверок деклараций со стороны НАПК показал несостоятельность ведомства проверять качественно. Так как Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило только 615 из нескольких миллионов деклараций чиновников за все годы существования. Эксперты говорят, что даже эти немногочисленные проверки содержали ошибки.

Что такое НАПК и чем оно занимается? Это Национальное агентство по предупреждению коррупции – орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику. Его создание было предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", который вступил в действие 26 апреля 2015 года. Главная функция ведомства – проверка деклараций государственных служащих и стиля их жизни, раскрытие любой информации по поводу фактов коррупции или злоупотребления должностью.

Конфликт между работниками и руководством НАПК. Главной причиной плохой работы НАПК Антон Марчук назвал обвинения от обличителей из самого Агентства, которые показали политическую зависимость руководства НАПК от Администрации президента. К тому же, обвинения не расследовали должным образом, следствие продолжается до сих пор.

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Упрощение процедуры. Действительно, доступа у НАПК к наследственному реестру, реестру доверенностей и реестру активов гражданского состояния – нет. Но, как отметил аналитик, сверка с реестрами – только часть процедуры проверки деклараций. Марчук отметил, что в отношении деклараций кандидатов проводится так называемая "специальная проверка". Полная же проверка в определенной степени сложнее, а в свою очередь означает, что у проверок, проведенных по разным процедурам, могут быть и разные результаты.

Смотрите видео полного интервью Антона Марчука 24 каналу: