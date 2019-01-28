Насколько эффективно НАПК проверяет декларации политиков: журналистское расследование

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило только 615 из нескольких миллионов деклараций чиновников за все годы существования. Однако эксперты говорят, что даже эти немногочисленные проверки провели с ошибками.

В 2016 году люди взялись за сердце, когда увидели первые электронные декларации представителей украинской политической элиты. Чего в них только не было: коллекции картин, вин, часов, элитных авто и даже собственные церкви.

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Что известно о НАПК?

Информацию о личном имуществе и состоянии родственников обязало чиновников предоставлять НАПК, созданное в 2015 году. Запуск работы антикоррупционного агентства был одним из требований Европейского Союза по безвизовому режиму с Украиной.



Национальное агентство по предупреждению коррупции

Сначала, НАПК было органом только с не "святой" функцией. В Агентстве должны были проверять декларации и передавать данные о несоответствиях или коррупционной составляющей правоохранителям. Впоследствии работники НАПК взяли на себя полномочия, которые для них не предусматривались. Сейчас правоохранители не могут открыть дело на коррупционера, пока агентство не произведет собственное расследование.

Однако за все время существования НАПК проверило не так много деклараций – 615, но и то сделали не качественно.

В отдельных декларациях не находят абсолютно очевидные вещи, которые, например, публиковались в журналистских расследованиях. В других цепляются к каким-то очень мелким вещам, но потом медийно рассказывают, что это огромное нарушение антикоррупционного законодательства,

– ответила координатор коалиции Декларации под контролем Александра Дрик.

Какие нарушения в декларациях не увидел НАПК?

1. Да, НАПК случайно не заметило, что нардеп Андрей Павелко не внес данные о своей жене, не задекларировал жилье, автомобиль Bentley и другие расходы на 20 миллионов гривен.



Народный депутат Андрей Павелко

2. Не стало НАПК дополнительно проверять декларации экс-заместителя прокурора Сумской области Сергея Масленка. Хотя журналисты узнали, что его семья имеет две квартиры и десяток земельных участков в Сумской области, а мать прокурора еще и за свой счет покупала новенький Mercedes. При том, что ни один член семьи Масленка не занимался бизнесом.

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3. НАПК не заметило ничего удивительного во внезапном обогащении бывшего руководителя отдела Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута. Зато журналисты обнаружили, что его жена в 2015 году стала владельцем элитного жилья. Хотя семья Бута соответствующих доходов не имела. НАПК провело полную проверку и вместо подтверждения фактов незаконного обогащения нашли только нарушение, что Дмитрий Бут не задекларировал собачку.

Этот орган является политически зависимым, а это еще хуже, чем просто коррумпированным. Потому что они сейчас начали использовать свои полномочия для преследования тех, кто борется с коррупцией,

– заверил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Можно ли это изменить? Повлиять на подобную ситуацию может только закон о полной перезагрузке НАПК, но его нивелируют в Раде фракция БПП и "Народный фронт". Правящая коалиция не заинтересована в том, чтобы НАПК было независимым, поэтому буксуют принятия соответствующего закона. А саботируя эти изменения, они поддерживают коррупцию.

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На сегодняшний день эффективность работы НАПК не просто равна нулю. Подобная работа наоборот, не борется, а способствует развитию и прикрывает коррупцию в Украине.