Наскільки ефективно НАЗК перевіряє декларації політиків: журналістське розслідування

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило лише 615 з кількох мільйонів декларацій можновладців за всі роки існування. Проте експерти кажуть, що навіть ці нечисленні перевірки провели з помилками.

У 2016 люди взялися за серце, коли побачили перші електронні декларації представників української політичної еліти. Чого в них тільки не було: колекції картин, вин, годинників, елітних авто та навіть власні церкви.

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Що відомо про НАЗК?

Інформацію про особисте майно та статки родичів зобов'язало можновладців надавати НАЗК, створене у 2015. Запуск роботи антикорупційного агентства був однією з вимог Європейського Союзу щодо безвізового режиму з Україною.



Національне агентство з питань запобігання корупції

Спочатку, НАЗК було органом лише з чи не "святою" функцією . В Агентстві повинні були перевіряти декларації та передавати дані про невідповідності чи корупційну складову правоохоронцям. Згодом працівники НАЗК взяли на себе повноваження, які для них не передбачалися. Нині правоохоронці не можуть відкрити справу на корупціонера, поки агенство не проведе власне розслідування.

Проте за весь час існування НАЗК перевірило не так багато декларацій – 615, але й те зробили не якісно.

В окремих деклараціях не знаходять абсолютно очевидні речі, які, наприклад, публікувалися у журналістських розслідуваннях. В інших чіпляються до якихось дуже дрібних речей, але потім медійно розповідають, що це величезне порушення антикорупційного законодавства,

– відповіла координаторка коаліції Декларації під контролем Олександра Дрік.

Які порушення у деклараціях не побачило НАЗК?

1. Так, НАЗК випадково не помітило, що нардеп Андрій Павелко не вніс дані про свою дружину, не задекларував житло, автівку Bentley та інші витрати на 20 мільйонів гривень.



Народний депутат Андрій Павелко

2. Не стало НАЗК додатково перевіряти декларації екс-замісника прокурора Сумської області Сергія Маслюка. Хоча, журналісти довідалися, що його сім'я має дві квартири та десяток земельних ділянок у Сумській області, а мати прокурора ще й власним коштом купувала новенький Mercedes. При тому, що жоден член сім'ї Маслюка не займався бізнесом.

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3. НАЗК не помітило нічого дивного у раптовому збагаченні колишнього керівника відділу Головного слідчого управління Національної поліції Дмитра Бута. Натомість журналісти виявили, що його дружина у 2015 році стала власником елітного житла. Хоча сім'я Бута відповідних доходів не мала. НАЗК провело повну перевірку та замість підтвердження фактів незаконного збагачення знайшли лише порушення, що Дмитро Бут не задекларував собачку.

Цей орган є політично залежним, а це ще гірше, ніж просто корумпованим. Тому що вони зараз почали використовувати свої повноваження для переслідувати тих, хто бореться з корупцією,

– запевнив голова Громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

Чи можна це змінити? Вплинути на подібну ситуацію може лише закон про повне перезавантаження НАЗК, але його нівелюють у Раді фракція БПП та "Народний фронт". Правляча коаліція не зацікавлена в тому, аби НАЗК було незалежним, тому буксують прийняття відповідного закону. А саботуючи ці зміни, вони підтримують корупцію.

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На сьогоднішній день ефективність роботи НАЗК не просто дорівнює нулю. Подібна робота навпаки, не бореться, а сприяє розвитку і прикриває корупцію в Україні.