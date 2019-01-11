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      Кандидати у президенти України виправили свої декларації

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      Кандидати у президенти України виправили свої декларації
      Кандидати у президенти України виправили свої декларації / 24 канал

      Кандидати на пост президента України внесли уточнення та виправили помилки у своїх електронних деклараціях. А відбулося це після того, як Національне агентство з запобігання корупції перевірило відомості в е-деклараціях політиків.

      Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

      Спеціальна перевірка відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів на пост президента України Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та Андрія Садового була проведена за наявною в НАЗК інформацією та 10 базами даних,
      – повідомили в агентстві.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Так, у Департаменті перевірки декларацій НАЗК повідомили, що знайшли помилки та неточності в усіх перевірених деклараціях. Проте станом на 10 січня Каплін, Наливайченко, Скоцик та Садовий подали виправлені декларації.

      Варто зауважити, що згідно з виборчим законодавством, помилки і неточності в декларації можна виправляти і вони не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента України.

      "НАЗК вперше залучено до виборів президента Україні в частині перевірки декларацій кандидатів. За погодженням з Центральною виборчою комісією, враховуючи стислі терміни, НАЗК перевіряє відомості упродовж трьох календарних днів за процедурою спеціальної перевірки декларацій претендентів на ТОП-посади", – додали у відомстві.

      До слова, кандидат у президенти України має право починати свою передвиборчу агітацію наступного дня після його офіційної реєстрації в ЦВК. А до того часу, поки потенційний кандидат у президенти офіційно не зареєстрований, він не повинен звітувати перед ЦВК та НАЗК про витрачені гроші, зокрема на рекламну кампанію.

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 е-декларування НАЗК Сергій Каплін Віталій Скоцик Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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