Кандидаты в президенты Украины исправили свои декларации

Кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в своих электронных декларациях. А произошло это после того, как Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило сведения в е-декларациях политиков.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся в НАПК информации и 10 базам данных,

– сообщили в агентстве.

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Так, в Департаменте проверки деклараций НАПК сообщили, что нашли ошибки и неточности во всех проверенных декларациях. Однако по состоянию на 10 января Каплин, Наливайченко, Скоцик и Садовый подали исправленные декларации.

Стоит заметить, что согласно избирательному законодательству, ошибки и неточности в декларации можно исправлять и они не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента Украины.

"НАПК впервые привлечено к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с Центральной избирательной комиссией, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на ТОП-должности", – добавили в ведомстве.

К слову, кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после его официальной регистрации в ЦИК. А до того времени, пока потенциальный кандидат в президенты официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться перед ЦИК и НАПК о потраченных деньгах, в том числе на рекламную кампанию.