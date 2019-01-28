Декларації кандидатів у президенти якісно перевірити неможливо: аналітик назвав причини

Протягом трьох календарних днів НАЗК перевіряє декларації потенційних кандидатів у президенти – так заявили у самому відомстві. Але ж якісно зробити перевірку за такий короткий термін – неможливо.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів аналітик ГО "Антикорупційний штаб" Антон Марчук. Він виділив кілька причин, чому саме НАЗК не може здійснювати якісну перевірку декларацій потенційних кандидатів у президенти України.

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Відсутність необхідного досвіду. На думку оглядача, попередній досвід перевірок декларацій з боку НАЗК показав неспроможність відомства перевіряти якісно. Адже Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило лише 615 з кількох мільйонів декларацій можновладців за всі роки існування. Експерти кажуть, що навіть ці нечисленні перевірки містили помилки.

Що таке НАЗК і чим воно займається? Це Національне агентство з питань запобігання корупції – орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Його створення було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", який вступив в дію 26 квітня 2015 року. Головна функція відомства – перевірка декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.

Конфлікт між працівниками і керівництвом НАЗК. Головною причиною поганої роботи НАЗК Антон Марчук назвав звинувачення від викривачів із самого Агентства, які показали політичну залежність керівництва НАЗК від Адміністрації президента. До того ж, звинувачення не розслідували належним чином, слідство досі триває.

Як НАЗК перевірку декларацій перетворює на бутафорію – дивіться у відеоблозі Олександри Дрік "Антикорупційний майдан"

Спрощення процедури. Дійсно, доступу у НАЗК до спадкового реєстру, реєстру довіреностей і реєстру активів цивільного стану – немає. Але, як наголосив аналітик, звірка з реєстрами – лише частина процедури перевірки декларацій. Марчук наголосив, що стосовно декларацій кандидатів проводиться так звана "спеціальна перевірка". Повна ж перевірка певною мірою складніша, а у свою чергу означає, що у перевірок, проведених за різними процедурами, можуть бути і різні результати.

Дивіться відео повного інтерв'ю Антона Марчука 24 каналу: