20:34
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Декларації кандидатів у президенти якісно перевірити неможливо: аналітик назвав причини

      414 Читать новость на русском
      Антон Марчук вважає, що НАЗК не здатне якісно перевіряти декларації
      Антон Марчук вважає, що НАЗК не здатне якісно перевіряти декларації / Facebook

      Протягом трьох календарних днів НАЗК перевіряє декларації потенційних кандидатів у президенти – так заявили у самому відомстві. Але ж якісно зробити перевірку за такий короткий термін – неможливо.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів аналітик ГО "Антикорупційний штаб" Антон Марчук. Він виділив кілька причин, чому саме НАЗК не може здійснювати якісну перевірку декларацій потенційних кандидатів у президенти України.

      Зверніть увагу – журналісти 24 каналу також провели розслідування, наскільки ефективно НАЗК перевіряє декларації політиків

      Відсутність необхідного досвіду. На думку оглядача, попередній досвід перевірок декларацій з боку НАЗК показав неспроможність відомства перевіряти якісно. Адже Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило лише 615 з кількох мільйонів декларацій можновладців за всі роки існування. Експерти кажуть, що навіть ці нечисленні перевірки містили помилки.

      Що таке НАЗК і чим воно займається? Це Національне агентство з питань запобігання корупції – орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Його створення було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", який вступив в дію 26 квітня 2015 року. Головна функція відомства – перевірка декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.

      Конфлікт між працівниками і керівництвом НАЗК. Головною причиною поганої роботи НАЗК Антон Марчук назвав звинувачення від викривачів із самого Агентства, які показали політичну залежність керівництва НАЗК від Адміністрації президента. До того ж, звинувачення не розслідували належним чином, слідство досі триває. 

      Як НАЗК перевірку декларацій перетворює на бутафорію – дивіться у відеоблозі Олександри Дрік "Антикорупційний майдан"

      Спрощення процедури. Дійсно, доступу у НАЗК до спадкового реєстру, реєстру довіреностей і реєстру активів цивільного стану – немає. Але, як наголосив аналітик, звірка з реєстрами – лише частина процедури перевірки декларацій. Марчук наголосив, що стосовно декларацій кандидатів проводиться так звана "спеціальна перевірка". Повна ж перевірка певною мірою складніша, а у свою чергу означає, що у перевірок, проведених за різними процедурами, можуть бути і різні результати.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Антона Марчука 24 каналу:

       

      Теги: НАЗК Новини України Президентські вибори 2019 Корупція е-декларування
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переворот у Венесуелі: причини кризи та до чого тут Росія з Україною
      сьогодні , 20:03 Переворот у Венесуелі: причини кризи та до чого тут Росія з Україною
      Яніна Ткачук 1585
      Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування
      сьогодні , 19:01 Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування
      4470
      "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      сьогодні , 18:30 "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      Єгор Соболєв 396
      Як політики використовують свої родини у виборчих перегонах
      сьогодні , 18:02 Як політики використовують свої родини у виборчих перегонах
      Ірина Поліщук 1130
      Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      сьогодні , 17:30 Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      Тетяна Мартинюк 440
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук